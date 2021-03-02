9 عادات سيئة للغة الجسد تدل على عدم الثقة بالنفس.. يجب التخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

لا نلاحظ دائما ما نفعله بأرجلنا أو أيدينا أو تعبيرات وجوهنا أمام الآخرين، قد لا يخطر ببالنا أن هذه الأشياء مهمة ويمكن أن على انعدام الثقة.

وقد تؤدي حركات جسمك في ترك انطباع جيد أو العكس، وهنا نذكر لكم العادات السيئة في لغة الجسد التي يجب التخلص منها كونها تدل على عدم الثقة بالنفس، وفقا لموقع "Brightside".

1- الوقفة المتجنبة:

يمكن أن يوضح وضعك الكثير عن مستوى ثقتك بنفسك، فإذا كانت وقفتك مرتخية فسيظهر ذلك أنك تشعر بعدم الأمان، لذلك يجب أن تتجنب ذلك الوضع حتى لا تصبح عادة عندك.

2- عقد اليدين والساقين:

من الطبيعي أن يعقد الكثير من الناس أذرعهم وأرجلهم عند الجلوس، ومع ذلك إذا كنت تتحدث إلى شخص فيمكن أن يرسل رسالة أنك غير منفتح على التفاعل مع الآخرين أو لا تريد سماع ما يقوله، فإذا لم تفعل تلك الحركة ستبدو أنك أكثر جدارة بالثقة.

3- التململ:

سواء كانت عادة لديك في جميع الأوقات أو مجرد شيء تفعله في المواقف العصبية لتهدئة نفسك، فيجب أن تحاول التوقف عنها، فإذا قمت بتدوير شعرك أو لمس حلقاتك أو النقر بأصابعك وقدميك أو تفقد ساعتك باستمرار أثناء محادثة أو اجتماع مهم، فقد يبدو أنك تشعر بالملل وتفضل أن تكون في مكان آخر.

4- فرك رقبتك:

قد يكون فرك رقبتك شيئاً تفعله لتخفيف التوتر في تلك المنطقة حتى لو لم يكن هناك، ما يجعلك قلقاً، كن على دراية بما تفعله بيديك وحاول تجنب القيام بذلك قدر الإمكان، وإلا فإنه يمكن أن يكشف قلقك وعدم ارتياحك الآخرين.

5- قضم أظافرك:

عادة أخرى تظهر للأخرين أنك متوتر هي قضم الأظافر قد تساعدك في تهدئة القلق يمكن أن تشتت انتباه الشخص الذي تتحدث إليه، وقد يجدونها مثيرة للاشمئزاز، وسوف يضر أيضاً بحالة أظافرك، وبما أن الناس يحكمون عليك من خلال مظهرك فقد تترك اطباعاً سيئاً عنك.

6- التواصل البصري:

يمكن أن يظهر تجنب التواصل البصري أنك لا تملك الثقة بنفسك، أو أنك لا تحب شخصاً ما، ومن ناحية أخرى فإن التحديق الشديد في عيون الشخص الآخر قد يبدو عدوانياً ويجعله يشعر بعدم الارتياح.

7- الظهور بمظهر مشتت:

بينما يتشتت انتباهك عندما يتحدث شخص ما إليك فتكون تلك حركة غير لائقة حتى لو كنت منتبهاً، ولكن عيناك تنظر بعيداً فقد يعتقد الآخرون أنك لا تستمع، فحاول أن تظهر أنك تستمع بنشاط من خلال النظر إلى الشخص الذي يقول لك شيئاً ما، لجعله يرى بوضوح أنك تحترمه وأنك مهتم بالمحادثة.

8- نسيان التبسم:

الابتسام شيء غالباً ما ننسى فعله خاصة في المواقف الرسمية، لكنها طريقة رائعة لإظهار الثقة والانفتاح وحاول أن تكون الابتسامة غير مصطنعة، لكي لا يبدو أنك غير صادق وغير جدير بالثقة.

9- تكون هادئاً جداً:

كونك هادئاً يجعل من الأمر أنك تبدو غير مهتماً بالتحدث مع الآخرين، فحاول إظهار الحماس الحقيقي لتعبيرات وجهك، فيمكن أن يساعدك هذاً في تكوين انطباع أكثر إيجابية.