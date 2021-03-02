محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل فكرت مرة أن لون طلاء أظافرك يمكن أن يكشف الكثير عن مفاتيح شخصيتك وصفاتك، فضلا عن أنه قد يعكس اهتماماتك وحياتك.

هنا نستعرض لكم ماذا يقول لون طلاء الأظافر المفضل لديك عن شخصيتك، وفق ما أورد موقع "thebeautygypsy".

- اللون الأحمر:

يعبر عن كونك تتميزين بشخصية قوية ذات ثقة عالية كبيرة ورومانسية، وتسعين إلى جذب انتباه الآخرين إليك.

- البرتقالي:

يحظى هذا اللون الاستوائي المبهج بشعبية بين النساء اللاتي يتمتعن بالحس الفني الراقي والإبداع، ما يدل على كونك شخصيةحساسة واجتماعية تحب أصدقائها.

- الأصفر:

يرتبط اللون الأصفر بالشمس والدفء، لذا تفضيل اللون الأبيض هو إشارة إلى الشخصية التي تشعر الحرية المطلقة، فضلا عن اهتمامها بمظهرها وأناقتها.

- اللافندر:

اللون اللافندر مناسب جدا للمرأة التي تتمتع بشخصية نقية، ذات ثقة عالية، تبحث دائما عن تفاعلات ممتعة ومعقدة مع الآخرين.

- الأرجواني:

يعد لون الأنوثة إلى أقصى حد، تتمتعين بطاقة عالية وحيوية شابة، ولا تحتاجين إلى أن تكوني مركز الاهتمام في جميع الأوقات.

- الوردي الفاتح:

تنتمي الأظافر الوردية الناعمة إلى شخصية هادئة، لا تميل إلى جذب انتباه الآخرين، ولا تسعين السيطرة.

- الوردي الغامق:

أنيقة ومثيرة وجريئة ومرحة، لذا يجب أن تكوني واثقة من ذاتك، عندما تضعين هذا اللون الأنثوي لأنه جريء، ويجذب انتباه الآخرين.

- بورجوندي:

طلاء أظافر بورجوندي عميق وداكن، لكنه أنيق وعصري ويدل على شخصية حادة تستطيع تحدي الصعوبات والضغوطات.

- الأخضر:

يعتبر من الألون الترابية القوية، ما يجعله الخيار الأفضل للنساء اللاتي لديهن شعور بالمغامرة وتجربة الأشياء الجديدة.

- الأزرق:

أنت تتمتعين بجانب قويا وفي نفس الوقت لديك شخصية حساسة، وميولك دائما عكس المعتاد لخلق شيئا مختلفا تسعد به.

- الأسود:

شخصية متمردة ضد التقاليد والقيود، وكتومة تميل إلى العزلة، كما أنها أيضا لاتحب الكشف عن نقاط الضعف لديها.

- البيج:

تمتاز المرأة بشخصية مجتهدة وطموحة جدا، ودائما ما تحرص على النجاح والبحث الدائم عن كل ما يرفع من شأنها.

- البني:

تتمتعين بروح شابة وجذابة، نظرا لأن ألوان الباستيل تخلق فتاة مبدعة، تعشق تجربة الأشياء الجديدة.

- البني الداكن:

يرمز هذا اللون إلى الفتاة التي تحب السيطرة، والجرأة في التعبير عن آرائها، والإقدام على المخاطرة دون خوف.

- الذهبي:

يعبر هذا اللون الحيادي على الشخصية التي تعشق الموضة والأناقة، وتعرف كيف يمكنها تنسيق ألوان الملابس.