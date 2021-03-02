4 أسباب لرائحة سرّة البطن الكريهة.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أحيانا نلاحظ رائحة كريهة منبعثة من سرة البطن رغم النظافة الدائمة والاستحمام اليومي فما هو سبب ذلك، ومتى يجب استشارة الطبيب؟.. هذا ما نوضحه وفقا لموقع "healthline".

الأسباب:

1- سوء النظافة:

سرة البطن موطنًا لما يقرب من 70 نوعًا مختلفًا من البكتيريا، ويمكن أيضًا أن تحاصر الفطريات والجراثيم الأخرى داخل منطقة السرة، وتتغذى هذه الجراثيم على الزيت والجلد الميت والأوساخ والعرق وغيرها من الحطام الذي يعلق في سرة بطنك، ثم يتكاثرون.

وتخلق البكتيريا والجراثيم الأخرى رائحة كريهة، تمامًا كما تسبب رائحة الإبط عند التعرق، وكلما كانت السرة أعمق، يمكن أن تتراكم الأوساخ والجراثيم بداخلها، ونتيجة هذا المزيج من البكتيريا والأوساخ والعرق هي رائحة كريهة.

2- العدوى:

المبيضات هي نوع من الخميرة التي تحب أن تنمو في البيئات المظلمة والدافئة والرطبة، مثل الفخذ وتحت الإبط.

ويوفر سرة بطنك أيضًا الموطن المثالي لهذه المخلوقات الصغيرة، خاصةً إذا كنت لا تحافظ عليها نظيفًا، وتزداد احتمالية إصابتك بعدوى الخميرة إذا كنت مصابًا بداء السكري، وداء السكري هو مرض يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم عن المعدل الطبيعي (ارتفاع السكر في الدم)، ويؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى تقليل قدرة الجهاز المناعي على مقاومة العدوى.

ويمكن أن تتسبب الجراحة الحديثة في بطنك، مثل الجراحة لإصلاح الفتق السري، في زيادة خطر الإصابة بالعدوى في منطقة السرة، ويمكن أن يصاب الجلد القريب من ثقب السرة أيضًا، وفي أي وقت تقوم فيه بعمل ثقب في الجلد، يمكن للبكتيريا أن تدخل.

3- التكيسات البشرانية والقروية:

الكيس البشروي هو نتوء يبدأ في الطبقة العليا من الجلد، ويحتوي كلا الكيسين على خلايا داخل غشاء، إذا كبرت إحدى هذه الأكياس وانفجرت، فإن الإفرازات السميكة الصفراء ذات الرائحة الكريهة ستنزف منها، ومن الممكن أيضًا أن تصاب هذه الأكياس بالعدوى.

4- الخراجات الدهنية

تعتبر الأكياس الدهنية أقل شيوعًا من التكيسات البشرانية والخراجات القلبية، وتنشأ الأكياس الدهنية في الغدد الدهنية، والتي عادة ما تنتج خليط دهني شمعي يسمى الزهم، وتمتلئ الأكياس الدهنية بالزهم ويمكن أن تصاب بالعدوى، وإذا كنت تعاني من مشكلة كيس دهني، فهناك علاجات مختلفة متاحة وفقًا لاحتياجاتك وطرق طبيبك.

متى ترى الطبيب؟

لست بحاجة إلى زيارة طبيبك بخصوص مشاكل النظافة، وذلك لأن بمجرد تنظيف سرة بطنك، سوف تتحسن الرائحة الكريهة، ولكن حدد موعدًا مع طبيبك إذا لاحظت إفرازات من سرة بطنك، واتصل بطبيبك أيضًا إذا كانت لديك علامات أخرى للعدوى، بما في ذلك:

الحمى والاحمرار والتورم وألم في البطن وألم عند التبول

كيفية تنظيف سرة البطن؟

أسهل طريقة لمنع البكتيريا والأوساخ من التجمع في سرة البطن هي تنظيفها كل يوم، إليك الطريقة:

أثناء الاستحمام، ضعي القليل من الصابون المضاد للبكتيريا على منشفة، ثم اغسل برفق الجزء الداخلي من سرة بطنك، وبعد الانتهاء من الاستحمام، جفف سرة بطنك.

وبعد ذلك، لا تستخدمي الكثير من الكريم أو اللوشن في منطقة السرة أو حولها، حيث إنه يمكن أن يشجع بيئة يمكن أن تنمو فيها الفطريات والبكتيريا بسهولة أكبر.

وإذا كان لديك ثقب في سرة البطن، فاحفظه نظيفًا وجافًا، وبلل قطعة قماش بمزيج من صابون اليدين المضاد للميكروبات والماء واغسلها برفق حول الثقب.