ميريهان حسين تتغزل بوالدها في عيد ميلاده.. ومتابعوها: نسخة طبق الأصل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تغزلت الفنانة ميريهان حسين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بوالدها بمناسبة عيد ميلاده، وشاركت عددا من الصور التي تجمع بينهما خلال المناسبات المختلفة عبر حسابها.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها برفقة والدها، قائلةً «كل سنة و انت طيب يا باشمهندس..كل سنة وأنت بصحة وبخير ربنا يخليك ليا يا بابا يا ضهري وسندي وأغلى ما في حياتي ويخليك لينا إحنا من غيرك ولا حاجة».

لقيت الصور التي شاركتها الفنانة عبر حسابها الرسمي، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت الصور آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات والتي كان من أبرزها، «نسخة طبق الأصل من والدك، نفس الضحكة، ربنا يخليهولك يارب، ربنا يديم المحبة والود، شكلك بنت باره بأهلك، انشالله كل عآم وهو بألف خير بالصحة وطول العمر، انتي جميلة، الله يعطيكم العافية ميريهان، لا ده الجمال عدى الكلام خالص يا نجمة، قمر الحلوين، انتي ازاي شبهه كدة، عقبال ما يبقى جدو ويفرح بيكي وبولادك».

ميريهان حسين تبدع في تقليد النجمات

وتعد الفنانة مريهان حسين، واحدة من الفنانات اللائي يحرصن على مشاركة متابعيهن بصورهن ومقاطع فيديو لهن من حياتهن الشخصية، وكان آخرها مجموعة من الصور الجديدة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت من خلالها بإطلالة مميزة كشفت عن مفاتنها.

وتبرع ميريهان في تقليد الشخصيات والفنانين والفنانات، إذ تألقتفي تقليد المطربة أنغام، وحقق الفيديو الذي نشرته وتقلد فيه أنغام أعلى نسب مشاهدة.

وقامت ميريهان بتقليد مايا دياب لتعجب مايا بالفيديو الذي نشرته عبر اليوتيوب وعلقت مايا قائلة «حبيت هذا»، لترد ميريهان قائلة «مايا دياب الجميلة .. حبيبتي مبسوطة جدا أنك حبيتي تقليدي ليكي وشكرا أنك مثال لنجمة واثقة من نفسها.. محبة لنفسها وللآخرين.. شكلك الجميل ينبض بروحك الأجمل».

وأضافت «على فكرة أنا معرفش مايا دياب شخصيا بس بيننا أصدقاء مشتركين وعرفت ليه هما بيحبوها وبيموتوا فيها أنا قلدت فنانات كتير وعملوا نفسهم مش واخدين بالهم.. فابفرح أوي لما بلاقي نجمة روحها حلوة وطبيعية وعفوية زيك وزي حبيبة قلب قلبي منى زكي حب كتير أوي».