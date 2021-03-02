الامارات | لصحة عضلة القلب.. عليكم بالمزيد من هذه الأطعمة

شكرا لقرائتكم خبر عن لصحة عضلة القلب.. عليكم بالمزيد من هذه الأطعمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد ضعف عضلة القلب - أو ما يعرف باسم قصور القلب - مرضاً غير قابل للشفاء في الوقت الراهن، لكن يمكن التعايش معه جيداً بالأدوية، ويمكن أيضاً أن يلعب النظام الغذائي أيضاً دوراً مهماً في العلاج.

وأوضحت بوابة «هايلبراكسيس.نت» الألمانية أنه وفقاً لبحث جديد في كلية الطب بجامعة بوسطن فإنه يمكن الوقاية من أمراض قصور القلب من خلال استهلاك المزيد من الأطعمة النباتية، مثل التوت والخضراوات الورقية والحد من استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمنتجات الحيوانية.

وبالإضافة إلى آثار ضعف عضلة القلب الضارة على أنظمة الأعضاء المتعددة، فإنه يرتبط بزيادة مخاطر الخلل المعرفي والخرف، وفي دراسة نشرت مؤخراً، ذكر باحثون ألمان أن ضعف القلب يؤثر على المخ، ويؤدي إلى فقدان الإدراك.

وللوقاية من قصور عضلة القلب، يوصى باتباع أسلوب حياة أكثر صحة مع نظام غذائي متوازن يعتمد في الجزء الأكبر منه على الخضراوات.

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