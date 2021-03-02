10 أمراض جلدية تصيب الأطفال.. احذروها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعد العثور على نتوء أو طفح جلدي أو علامة حمراء على جسم الطفل من أكثر الأشياء شيوعًا، ومعظم هذه العلامات ليست مقلقة؛ ومع ذلك، قد يكون بعضها مقلق.

وسنقدم في هذا التقرير أهم الأمراض الجلدية الشائعة في الطفولة، كما ذكر موقع "onhealth".

1- السعفة:

السعفة لا علاقة لها بالديدان، وهو نوع من الفطريات الشائعة التي تصيب الجلد وتتسبب في تكوّن بقعة حمراء متقشرة على المنطقة المصابة، بالإضافة إلى إنها شديدة العدوى.

ويمكن أن تنتشر عن طريق الاتصال أو عن طريق مشاركة الملابس التي لامست المنطقة المصابة أيضًا، وبشكل عام، يكون العلاج بوضع كريم مضاد للفطريات على المنطقة لفترة طويلة حتى يتم علاج العدوى.

2- المرض الخامس:

هو ناجم عن فيروس البارفو B19 ومرض شائع جدًا وعادة ما يكون خفيفًا ويزول دون علاج، ويبدأ عادةً بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، ثم طفح جلدي أحمر فاتح على الخدين ("مظهر الخد المصفوع") ويتبع ذلك طفح جلدي على الجسم، بالإضافة إلى أن المضادات الحيوية لا تلعب أي دور في العلاج.

يمكن أن يكون فيروس بارفو B19 خطيرًا على النساء الحوامل، لذلك من المهم استشارة الطبيب فورا في حالة التعرض لهذا المرض.

3- جدري الماء:

كان جدري الماء من الأمراض الشائعة للغاية بين الأطفال الصغار، ولكننا نلاحظها اليوم بشكل أقل تكرارًا بسبب برامج التطعيم الشاملة، وعادة ما تبدأ العدوى بفيروس الحماق، وهو الفيروس الذي يسبب جدري الماء، في شكل حمى، ثم تظهر أعراض البرد، والطفح الجلدي الذي يسبب الحكة ويظهر بشكل عام على شكل مزيج من البثور والبقع المتقشرة، ويستمر لأكثر من أسبوع، كما أن الأطفال المصابون بعدوى جدري الماء النشطة معديون حتى تتقشر كل البثور.

4- البثور:

تنتشر من شخص لآخر وإلى أجزاء أخرى من الجسم، كما أنها تظهر بشكل شائع على اليدين، ولكن يمكن العثور عليها في أي مكان آخر من الجسم، ومن الأفضل استشارة الطبيب لتسريع العلاج.

5- الطفح الحراري:

غالبًا ما يصاب الأطفال الصغار بطفح حراري، وتتسبب الغدد العرقية المسدودة في حدوث طفح حراري، مما يؤدي إلى اندفاع بثور حمراء على الرأس والرقبة، وبشكل عام، يزول الطفح الحراري من تلقاء نفسه.

6- التهاب الجلد التماسي:

يظهر التهاب الجلد التماسي كمجموعة من البثور أو النتوءات الحمراء الصغيرة على سطح الجلد المعرض لنوع من مسببات الحساسية، ويمكن أن يكون هذا بسبب أطعمة أو مستحضرات أو مواد كيميائية.

ويبدأ الطفح الجلدي في غضون يوم إلى يومين من التعرض، ويمكن أن يستمر طالما استمر التلامس، وقد تقلل مضادات الهيستامين أو الستيرويدات الموضعية الأعراض.

7- فيروس كوكساكي:

يعد عدوى شائعة جدًا في مرحلة الطفولة، خاصة خلال فصل الصيف وأوائل الخريف، ويبدأ عادة بالحمى ثم يتطور إلى طفح جلدي غير مثير للحكة يصيب الجسم، بما في ذلك اليدين والقدمين، كما أنه يسبب تقرحات الفم المؤلمة.

بالإضافة إلى أن هذه الفيروس معدي للغاية، ومثل العديد من أنواع العدوى الفيروسية، فإنه ينتشر عن طريق الاتصال، غالبًا عن طريق السعال والعطس.

8- الأكزيما:

الأكزيما، المعروفة أيضًا باسم التهاب الجلد التأتبي، شائعة عند الأطفال المصابين بالحساسية والربو، ويظهر الطفح الجلدي على شكل بقعة حمراء مثيرة للحكة، ولكنها تظهر عادةً على الخدين أو منطقة الكوع أو حول الركبتين، وعادة ما يؤدي استخدام مستحضرات الترطيب أو المراهم أو الكريمات إلى تحسين الأعراض، ولكن في بعض الأحيان تكون الستيرويدات الموضعية مطلوبة.

9- الحمى القرمزية:

تسبب عدوى المكورات العقدية الحمى القرمزية، وهو مرض شائع جدًا يبدأ بالتهاب الحلق والحمى وشكاوى أخرى غير محددة، ويبدو الطفح الجلدي، الذي يبدأ بعد الأعراض الأخرى، وقد يسبب الحكة، بالإضافة إلى أن الحمى القرمزية معدية للغاية، فمن الضروري استشارة الطبيب وعلاجها بالمضادات الحيوية.

10- الطفح الوردي:

الطفح الوردي هو مرض فيروسي خفيف، وتظهر العدوى بشكل شائع عند الرضع وتبدأ بحمى شديدة جدًا، يليها طفح جلدي غير مثير للحكة، وتستمر الحمى لمدة يومين ثم تختفي؛ وعادة لا تظهر الحمى والطفح الجلدي في نفس الوقت، ويظهر الطفح الجلدي على الصدر أو الظهر أولاً ثم ينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.