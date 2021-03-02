نصائح لعلاج متلازمة القولون العصبي

القاهرة - سمر حسين - يعاني الكثير من الأشخاص من آلام البطن المرتبطة بالقولون العصبي، لذا فقد يعتبره الأطباء من أكثر الأعراض المرضية شيوعا، فقد تكون مشكلة مزعجة للكثير من المرضى لما تسببه من تأثير على قيام الإنسان بالأنشطة اليومية المعتادة بالشكل الطبيعي.

وأثبتت بعض الدراسات أن أكثر من 20% من سكان العالم يعانون من متلازمة القولون العصبي والتي تسبب آلاما في المعدة أو انزعاجا شديدا بعد تناول الطعام، مضيفا أن هناك إمكانية في تطوير علاجات متلازمة القولون لتصبح أكثر فعالية وفقا لما ذكره موقع «skynews».

وقال الدكتور أنطونيو صفوت استشاري الباطنة والسكر، إن نسبة البكتريا الضارة في الأمعاء تلعب دورا مهما في عملية فهم متلازمة القولون العصبي والتي من الممكن أن ينتج عنها الشعور بآلام الأمعاء والانتفاخات والغازات.

ما هي متلازمة القولون العصبي وأعراض الإصابة بها؟

وأضاف صفوت في تصريحات لـ«هن»، أن القولون العصبي عبارة عن الأمعاء الغليظة وهو الموصل بين الأمعاء الدقيقة والمستقيم والشرج بطول 5 أقدام، ووظيفته الأساسية هي امتصاص الماء والغذاء المفيد والأملاح من الطعام المهضوم جزئياً القادم من الأمعاء الدقيقة ثم إخراج الفضلات عبر المستقيم إلى الشرج، وبالرغم من أنه لا يشكل نسبة خطورة عالية إلا أنه قد يكون مزعجا جداً للمريض وذلك نتيجة للألم وخروج المخاط مع البراز المصاحبة له، ومن أبرز الأعراض المصاحبة للإصابة، الإمساك أو الإسهال الزائد والمغص وخروج الأصوات الواضحة من البطن وخروج مخاط مصاحب للبراز والانتفاخات والغازات.

ما هي الأسباب المؤدية للتعرض لمتلازمة القولون العصبي؟

وأوضح أنطونيو أن القولون العصبي لا يرتبط بسبب محدد للإصابة به وإنما قد يكون تناول بعض الأطعمة المسببة للهيجان أو الضغط النفسي الزائد أحد أهم الأسباب، وقد أثبتت كثير من الدراسات أن النساء أكثر احتمالاً للإصابة باضطراب القولون العصبي من الرجال بمقدار ثلاثة أضعاف (خاصة قبل الدورة الشهرية).

وشدد استشاري الباطنة على الحرص الشديد على تجنب الأطعمة المثيرة للقولون العصبي التي قد تحوي الآتي «الثوم والبصل غير المطبوخ والمشروبات الغازية والقهوة والشاي والأطعمة المقلية والتوابل والبهارات والشطة والفلفل الحار والمخللات والبقوليات وبعض أنواع الخضار والطماطم والحليب»، بالإضافة إلى التدخين والإجهاد النفسي والتعرض لتيارات الهواء البارد وبعض العقاقير الطبية.

بعض النصائح لتجنب الإصابة بمتلازمة القولون العصبي

1- امتنع عن تناول الحليب إذا كنت ممن يشعرون بانتفاخات شديدة واستبدالها بالزبادي أو اللبن الرائب لأنه يحتوي على خمائر وبكتريا نافعة للقولون والأمعاء.

2- ابتعد عن المشروبات التي تحتوي على كافيين والابتعاد عن الوجبات السريعة والحلوى والمعجنات.

3- الإكثار من شرب المياه.

4- الابتعاد عن التوتر والعصبية.

5- ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

6- تناول المشروبات المهدئة يوميا كالينسون والكركدية.

7- الإكثار من تناول الفواكه والخضروات.