طريقة عمل البرجر في المنزل بطريقة صحية

القاهرة - سمر حسين - البرجر من الأطعمة المفضلة للعديد من الأشخاص خاصة للصغار، ولكي لا تشتريه من المطاعم بمبالغ باهظة والتعرض للمواد الحافظة أو الفاسدة، يرصد «هُن» طريقة صنع البرجر في المنزل بدون أي مواد حافظة، وفقًا لموقع .My recipes

المكونات:

-نصف كيلو لحم مفروم ناعم

-بصلة صغيرة مبشورة

-بصلة كبيرة مُقطعة حلقات

-3 فصوص ثوم مهروس

-ملعقتان من البقسماط الناعم

-نصف ملعقة من الخردل

-ملعقة كبيرة من الكاتشب

-ملعقة صغيرة فلفل أسود

-ملعقة صغير ملح

-ملعقة صغيرة بابريكا

-ربع ملعقة من القرفة

-نصف ملعقة من السبع بهارات

-ربع ملعقة من جوزة الطيب المطحون

-ملعقة من الزيت

-بيضة

طريقة التحضير:

ضعيهم جميعًا في وعاء عميق واخلطيهم حتى تتجانس المكونات.

قسمي الكمية لـ ثمان كرات متساوية الحجم وضعيهم على طبق مدهون بالزيت، ويمكن لكي أن تضعي قطعة من الجبن الشيدر داخل كل كرة حسب رغبتك.

اضغطي كل كرة على حدة لتكون اسطوانة سميكة، ثم غطيه بورق بلاستيكي واتركيه في الفريز ليتماسك.

وفي مقلاه حمري البصل الحلقات وأضيفي ملعقة من السكر لتحصلي على صوص البصل، وأخرجيه عندما يصبح لونه ذهبي، وفي مقلاه بها زيت ساخن، قومي بتحمير البرجر الخاص بك حتى ينضج من جميع الجهات،

ولكن قبل أن ينضج بدقيقتين، ضعي فوقه شرائح من الجبن، وغطي المقلاة حتى يسيح الجبن، ثم ضعيه في الخبز مع الخس والطماطم وشرائح البصل.

ويُقدم مع البطاطس المقلية.