نصائح مهمة لمن يريد التخلص من "نظارة الرؤية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يريد الكثير من الناس التخلص من نظارات الرؤية، والبعض من الناس لا يفضل شكلها ولا يريد أيضا اللجوء إلى عمليات تصحيح النظر.

وبحسب ما ذكر موقع "Brightside"، سنقدم لكم مجموعة من النصائح التي تساعدك على التخلص من نظارة الرؤية، على النحو التالي.

1- الأطعمة الغنية بفيتاميني "أ" و"ج":

الأطعمة الخضراء التي تحتوي على اللوتين وبيتا كاروتين تعمل على تصحيح النظر بشكل كبير، فهي مهمة للحصول على رؤية ممتازة وتساعدنا على حماية أعيننا، مثل الجزر، والبطاطا الحلوة والقرع واللفت والسبانخ والكرنب.

وكذلك الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 التي يكون مصدرها الأسماك، مثل السلمون والماكريل والرنجة ومكملات زيت السمك.

وأيضا بذور الكتان والجوز، وفيتامين أ: مثل لحم البقر وكبد الدجاج والبيض والزبدة واللبن، وكذلك فيتامين سي الذي يوجد في الفلفل الحلو (الأحمر والأخضر) والفروالة والبروكلي والبرتقال

2- نسيان تمرين العيون:

هناك مزايا حول تمرين العيون فيمكن أن تساعدنا في الحفاظ على الرؤية المثالية والصحية، إذا كنت تعاني من إجهاد العين فكرر كل تمرين 3 مرات انتظر بضع ثوان قبل الانتقال إلى التمرين الثاني.

- قلة النوم:

يعتبر النوم من أهم الأنشطة لجسمنا وهو يعمل على راحة أعضاء الجسم فقلة النوم يمكن أن تقلل من مستوى الرؤية ويؤدي إلى احمرار العين والحكة والضبابية والحساسية من الضوء، وتشنجات العين فيوصي الأطباء على 5 ساعات من النوم على الأقل للسماح لعينك بالتعافي في اليوم.

التدخين:

مضر للعين بشكل كبير، والمدخنون أكثر عرضة للإصابة بالعمى في سن الشيخوخة بنسبة تصل إلى 4 مرات، إذ يحدث إعتام في عدسة العين وهذا هو السبب الرئيسي في فقدان النظر.

وتظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يدخنون يعانون من فقدان البصر وخاصة النساء الحوامل تزيد من خطر إصابة أطفالهم بالعيون المتقاطعة والعمى في سن مبكر.

- التحديق في الشمس:

النظر إلى الشمس يسبب ضعف في النظر يوجد الكثير من الناس لا يهتمون بارتداء النظارة الشمسية وعم في الخارج ويمكن أن تكون عواقب هذا الأمر كبيرة فيمكن أن يسبب التهاب في القرنية الضوئية وإعتام عدسة العين ويسبب سرطان العين والجفن والجلد.

- القراءة أو مشاهدة التلفاز في الظلام:

يعتبر هذا الأمر مفاجأة بالنسبة للكثير من الناس حيث يؤكد الأطباء أن الإضاءة السيئة لن تضر بعيننا ولا تؤذيها.