الامارات | مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

شكرا لقرائتكم خبر عن مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن، أمس، عن السماح لمدن الملاهي في ولاية نيويورك الأميركية بإعادة فتح أبوابها في الربيع، فيما تستعد المنطقة لإعادة الفتح، مجدداً، للنزهات العائلية بعد تجديد قيود جائحة كورونا في الشتاء. وأعلن الحاكم، أندرو كومو، أنه على الزوار أن يرتدوا الكمامات، وأن يحافظوا على التباعد الاجتماعي، بينما ستسمح المتنزهات بدخول ثلث الأعداد المعتادة فقط.

وستكون ملاهي «كوني أيلاند» الشهيرة، في ضاحية بروكلين بنيويورك، التي ظلت مغلقة العام الماضي، بين الأولى التي ستعيد فتح أبوابها أمام الزوار، بدءاً من التاسع من أبريل فصاعداً. وقال كومو إن منشآت الترفيه المغطاة، مثل: مراكز الترامبولين، وألعاب الأركيد، التي تعمل بالعملات المعدنية، سيعاد فتح أبوابها نهاية مارس. وهذه هي المرة الثانية، خلال أسابيع قليلة، التي يعلن فيها الحاكم عن تخفيف في قيود الجائحة.

على الزوار أن يرتدوا الكمامات وأن يحافظوا على التباعد.

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