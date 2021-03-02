الامارات | ساحرة تضرب طفلة حتى الموت لطرد «الأرواح الشريرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن ساحرة تضرب طفلة حتى الموت لطرد «الأرواح الشريرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة في سريلانكا القبض على امرأة، قامت بضرب فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات، بالعصا بزعم طرد الأرواح الشريرة منها، ما تسبب في وفاتها.

وكانت المرأة التي تدعي تخصصها في السحر، قد وعدت الفتاة من بياجاما الواقعة على بعد 33 كيلومتراً شرق كولومبو، بتخليصها من الأرواح الشريرة. وقالت الشرطة إن المرأة ضربت الفتاة في أوقات مختلفة خلال ثلاثة أيام متتالية. وتم القبض على والدة الضحية لمساعدتها الساحرة في ضرب ابنتها.

وأفادت مصادر طبية بأن الطفلة توفيت يوم الأحد الماضي، متأثرة بإصابات في أعضائها الداخلية.

ووجدت الشرطة أنه تم استخدام خمس عصي على الأقل في ضرب الطفلة، وقد تكسرت بسبب الاستخدام المتواصل لها.

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