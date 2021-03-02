الامارات | «دبي للمأكولات».. احتفاء بالتنوّع الفريد لفنون الطهي

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للمأكولات».. احتفاء بالتنوّع الفريد لفنون الطهي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للمأكولات عن موعد جديد لانطلاق فعالياته هذا العام، وذلك خلال الفترة من 25 مارس الجاري وحتى 17 أبريل المقبل، ليسلط هذا الحدث الضوء على التنوّع الفريد والغني لفنون الطهي بإمارة دبي، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي عاصمة لفنون الطهي في المنطقة.

وتزخر الدورة الثامنة للمهرجان بعدد كبير من الفعاليات المتنوّعة، وتجارب الطعام الفريدة، والأنشطة الرائعة، بما في ذلك فعالية «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات»، و«أسبوع دبي للمطاعم»، والمطاعم الشعبية التي تعتبر بمثابة «الجواهر الخفيّة»، و«رحلة في عالم المذاقات» وغيرها الكثير. فيما تركز دورة العام الجاري على أربعة عناصر رئيسة تعكس مشهد المأكولات المميز في دبي، وهي: التنوّع الغني، والمأكولات المحلية الأصيلة، وتجارب المطاعم الفريدة، والقيمة الاستثنائية. كما يقدّم المهرجان لزوّاره برنامجاً زاخراً بالفعاليات الحوارية المشوّقة، والتجارب، والعروض التي تجسّد التنوّع الغني لمدينة دبي العالمية.

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