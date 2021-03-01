وداعا للجاهز.. اصنعي الكاتشب في المنزل بدون مواد حافظة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يُعد الكاتشب من الصوصات اللذيذة التي تقدم مع العديد من الوجبات، ولكنه قد يمتلئ بالمواد الحافظة المضرة، لذا يرصد «هُن» طريقة صنع الكاتشب في المنزل لتحصلي على ذات الطعم وبفائدة غذائية أكبر، حسب موقع All recipes.

المكونات:

-6 حبات طماطم متوسطة الحجم

-ربع كوب ماء

-6 فصوص ثوم مفروم أو ملعقة كبيرة من الثوم الباودر

-ملعقة بصل باودر

-نصف كوب خل

-ملعقتان نشا

-ملعقة ملح

-ملعقة صغيرة بابريكا

-ربع ملعقة من الفلفل الأسود

-ملعقة من الشطة في حالة رغبتك في صنع الكاتشب الحار

-4 ملاعق سكر أبيض

طريقة التحضير:

ضعي الطماطم في الخلاط كهربائي مع الماء وافرميها جيدًا حتى تختفي أي تكتلات، وفي حالة استخدامك لثوم مفروم وليس ثوم باودر، فاخلطيه معها، ثم صفيها حتى تتخلصي من القشور تمامًا، واغسلي الخلاط واعيدي الفرم لتتأكدي أن الخليط أصبح ناعم تماما، ثم اسكبيها في وعاء على نار متوسطة واتركيها تغلي مع التقليب من حين لآخر.

أضيفي باقي المكونات وامزجيهم بالخليط واتركي الطماطم لتنضج، ولا تضعي غطاء للوعاء ليتبخر كل الماء الزائد.

في كوب آخر أضيفي ملعقتين النشا مع معلقتين من الماء، وأضيفيهم تدريجيًا لخليط الطماطم مع التقليب المستمر حتى لا تحصلي على أي تكتلات، حتى ينضج الخليط ويتجانس وتحصلي على القوام المطلوب.

اتركي الكاتشب الخاص بك ليبرد، وضعيه في برطمان او كوب في الثلاجة لتحافظي عليه لأطول فترة ممكنة.