ارتجاع المريء.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

ارتجاع المريء يعد حالة مرضية شائعة، تحدث بسبب رجوع حمض المعدة ومحتوياتها إلى المريء وتصيب الجهاز الهضمي بشكل خاص، إذ أثبتت بعض الدراسات أن حوالي 20%من سكان الولايات المتحدة الأمريكية مصابون بمرض ارتجاع المريء، ولكن نمط الحياة وطبيعة الأدوية تمنحهم القدرة على التعايش مع هذا المرض، بحسب ما ذكره موقع «verywellhealth».

أعراض الاصابة بـ ارتجاع المريء

ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسات عن أعراض الإصابة بالارتجاع الآتي: «التهاب الحلق المستمر، وبحة الصوت، والسعال المزمن، والصفير، وألم الصدر، ورائحة الفم الكريهة».

ومن جانبه، أوضح الدكتور أنطونيو صفوت، استشاري الباطنة والسكر، أنه من أهم وأكثر الاسباب التي تعرض للإصابة بمرض الارتجاع هي الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية والشوكولاتة.

وأوضح «صفوت» لـ«هُن»، أن ارتجاع المريء ليس مرض مميت كما يعتقد البعض، ولكن النساء أكثر تعرض للإصابة به نتيجة للجلوس لفترات طويلة، وارتفاع وزنهم أثناء الحمل والإفراط في تناول الحلوى.

أسباب الإصابة بارتجاع المريء

وشدد استشاري الباطنة، على تجنب شرب الكحول والكافيين والأطعمة الدهنية والشوكولاتة، وتناول منتجات الطماطم، بالإضافة إلى القلق والإجهاد والنعناع والبصل والأطعمة الحارة والمقليات والمنتجات الحمضية، وكذلك التدخين.

6 نصائح لتفادي الإصابة بارتجاع المريء

وفي السياق ذاته، أوضح «صفوت» أنه يجب الحرص عن تجنب الأسباب المؤدية إلى الإصابة بارتجاع المريء، وقد ذكر منها التالي:

1- الاقلاع عن ارتداء الملابس الضيقة

2- رفع الرأس على وسادة بمقدار 15-20 سم

3- عدم الاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة بل يجب الاستلقاء بعد تناول الطعام بساعتين إلى ثلاث ساعات

4- تقسيم وجبات الطعام إلى وجبات صغيرة متفرقة

5- المحافظة على الوزن الطبيعي المثالي

6- الاقلاع عن التدخين