احذر القيام بهذه الأشياء الخمسة.. تجعلك عرضة لألم الركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

آلام الركبة هي مصدر قلق صحي شائع لدى كبار السن، مع تقدم العمر، تصبح العضلات حول الغضروف المرن التي تعمل كممتص للصدمات في مفاصلنا صلبة، وتفقد مرونتها وتصبح أكثر عرضة للإصابة والإجهاد.

في إطار ذلك يجب الحذر من القيام بهذه الأشياء الخمسة حتى لا تتعرض لألم الركبة، وفقا لموقع " timesofindia ".

بعض المواقف التي يجب تجنبها

ولكن عندما تبدأ هذه المشكلة في مضايقتك في سن مبكرة، فقد يكون السبب هو عادات أسلوب حياتك السيئة/ يشكو المزيد والمزيد من البالغين الأصغر سنًا الآن من آلام الركبة، والتي تحدث في الغالب بسبب نمط حياتهم المستقر أو الجلوس أو الوقوف، سنخبرك في هذا التقرير عن 5 أوضاع محرجة يجب تجنبها للحفاظ على صحة ركبتيك.

الجلوس مع عقد ساقيك

ينتج ألم الركبة التدريجي في الغالب عن الجلوس مع عقد ساقيك، يشتكي كل من الرجال والنساء، الذين اعتادوا الجلوس مع وضع أرجلهم فوق الأخرى، من مشكلة آلام الركبة، إن عبور ساقك، أو إراحة كاحلك فوق الركبة الأخرى أو الجلوس مع تقاطع كاحليك، يضع ضغطًا إضافيًا على ركبتيك، بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من أي نوع من المشاكل المتعلقة بالركبة، فإن الجلوس في هذه الأوضاع الخاصة لفترة طويلة يمكن أن يجعل الحالة أسوأ.

اقفل ركبتيك

أثناء الوقوف، يعتاد معظم الناس على ركبهم والوقوف في حالة عصبية، إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة ركبتيك وتجنب المضاعفات، فتوقف عن فعل ذلك على الفور، يؤدي قفل عظام ركبتيك إلى ضغط الغضروف والضغط غير الضروري على الأربطة، يؤدي ذلك إلى شد الأربطة والتواءها، مما يؤدي إلى ألم الركبة.

قف بشكل طبيعي وحافظ على استرخاء ركبتيك طوال الوقت يجب أن تكون ركبتيك مثنيتين قليلًا، مما يسمح للعضلات حول الركبة بتوفير الثبات والدعم.

تجنب الركوع لفترات طويلة

يمكن أن يؤدي الركوع أو البقاء في وضع تنثني فيه ركبتيك لفترة طويلة إلى زيادة الضغط على المفاصل والأربطة والعضلات، في حالة الركوع على أي سطح صلب، يزداد الضغط على غضروفك وعظامك حول الركبتين، حاول تجنب البقاء في هذا الوضع لفترة طويلة، يجب على أولئك الذين يعانون من مشاكل في الركبة أو التهاب المفاصل تجنب هذا الوضع بشكل خاص.

ارتداء أحذية بالية

نعم، حتى الأحذية التي ترتديها يمكن أن تساهم في ألم الركبة.

يمكن أن يؤدي ارتداء الأحذية البالية أو غير المريحة إلى اختلال التوازن والضغط على مفاصلك، هذا يمكن أن يؤدي بسهولة إلى آلام المفاصل وإجهاد العضلات، حتى الاستخدام المنتظم للكعوب العالية يمكن أن يكون سببًا لمشكلات ركبتك، ارتدِ حذاءًا مريحًا ومبطنًا يمكنه دعم ركبتيك وكاحليك.

استخدام الكرسي الخطأ للجلوس

إذا كنت من الأشخاص الذين يجب أن تجلس في نفس الوضع لفترة طويلة أثناء العمل، فتأكد من أن الكرسي الذي تجلس عليه مريح ومن ارتفاع مناسب، قد يؤدي الجلوس على أثاث مرتفع جدًا أو منخفض جدًا إلى زيادة معاناتك ويمكن أن يزيد ألم ركبتك سوءًا، إن تثبيت جسمك في وضع حرج لفترات طويلة يجعل من الصعب على ركبتيك الحفاظ على التوازن والاستقرار.