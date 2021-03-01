فيديو.. تفاصيل أول عملية زرع وجه كامل لسيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

روت كارمن تارلتون، هي إحدى الناجيات من العنف المنزلي، تفاصيل إجرائها عملية زرع وجه، وهي تتعافى حاليًا من عملية زرع وجهها الثانية منذ سبعة أشهر، بعد رفض جسدها للجراحة الأولى في عام 2013، لتصبح بذلك أول أمريكية تجري عملية زراعة وجه ثانية.

ويقول موقع sciencetimes إن "فترة 15 دقيقة في عام 2007" غيرت حياة تارلتون عندما اقتحم زوجها السابق منزلها، باستخدام مضرب بيسبول، وضربها ورشها باستخدام مادة كيميائية تسمى الغسول.

في مقابلة حصرية مع مؤسسة إخبارية باسم today، شاركت تارلتون رحلتها إلى التعافي، فكان قد ترك هجوم زوجها السابق على تارلتون ندوبًا شديدة، وعمى في إحدى عينيها.

وأشارت الناجية إلى أن أول عملية زرع وجه لها تمت في 2013 عندما كانت العملية جديدة نسبيًا، موضحة أنها استمرت سبع سنوات لكن جسدها بدأ يرفضها تدريجياً.

عمليات زراعة الوجه الأول والثاني

واصلت تارلتون خلال المقابلة، أنه عندما فشلت أول عملية زرع وجه لها، عادت إلى المظهر المشوه، حيث أنها لم تعد تملك أي جفون وفقدت شفتيها.

ولفتت إلى أن قرار الخضوع للعملية مرة أخرى، والذي أجرت فيه بالمصادفة أكثر من 70 عملية جراحية ترميمية، كان قرارًا سهلاً، مستطردة بأنها هي من طلبت من طبيبها أنها تريد فرصة أخرى لإجراء الجراحة.

استغرقت الجراحة الثانية فريقًا مكونًا من 40 عضوًا في مستشفى بريغهام حوالي 20 ساعة على مدار يومين، ولحسن الحظ، كان الأمر أقل خطورة مقارنة بالأول لأن جهاز المناعة لديها كان أقل حساسية في المرة الثانية.

قال د. بوهدان بوهاماك- جراح التجميل في تارلتون الذي كان يعالجها منذ وقت نقلها جواً إلى المستشفى منذ أكثر من 10 سنوات، إنه كانت هناك مخاوف بشأن الرفض المحتمل مرة أخرى.

متبرع للجراحة الثانية

المتبرع لإجراء الجراحة الثانية لتارلتون كانت امرأة تعرف باسم كيسي هارينغون لابري، والتي قيل إنها كافحت إدمان الهيروين وتوفيت في يوليو من هذا العام، عن عمر يناهز 36 عامًا، بسبب "جرعة زائدة من الفنتانيل".

وذكر جراح التجميل، أنهم كانوا محظوظين بشكل لا يصدق ووجدوا بحسن حظهم متبرعًا له العديد من الخصائص المشتركة مع جسد كارمن، وهو شيء يأمل أي شخص أن يمتلكه شقيقه.

قبل وفاتها ، أخبرت المتبرعة، أخت زوجها ، أنها تريد أن تكون متبرعة بالأعضاء، والتي بدورها قالت إن أعضائها أنقذت بالفعل خمسة أرواح رغم أن عائلتها كانت مترددة في البداية بشأن التبرع بوجهها.

حصلت تارلتون على فرصة لقاء عائلة المتبرعة عبر محادثة فيديو، وأخبرتها والدة المتبرعة أن لديها "وحمة ابنتها وخط الشعر وخط العين".

من جانبها، قالت تارلتون للعائلة، في أكثر الأوقات صعوبة ، "لقد أعطيتني أكبر هدية يمكن لأي شخص أن يقدمها لي".

الآن، وبعد سبعة أشهر، بعد عملية الزرع الثانية، قالت تارتلتون خلال المقابلة إنها سعيدة للغاية، موضحة أن جميع أجزاء وجهها تبرع باستثناء أذن واحدة.