برادا تطلق مجموعتها لخريف وشتاء 2021 وكارن وازن وجه الحملة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 10:48 مساءً - قدمت دار "برادا" ضمن أسبوع ميلانو للموضة مجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 2021 وسبقتها صور عن الحملة التي جسّدتها المؤثرة كارن وازن بطقم من التفتا البنفسجي البراق مع حقيبة نيود كلاسيكية الطابع.

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ما جديد راف سيمونز لدار "برادا"؟



اتجهت أنظار النقاد الى هذه المجموعة التي تُعتبر الثانية للمصمم راف سيمونز كمدير إبداعي الى جانب المؤسسة موتشيا برادا.تمحورت المجموعة على فكرة التغيير والتحوّل وتحين الفرص حيث يصبح المستحيل ممكناً. وقد مزجت المجموعة بين اللباس الأنثوي والخطوط الذكورية للتذكير ربما أن كل امرىء يحمل جزءً من الجنس الآخر في جيناته. رأينا الفساتين البراقة مع سترات الفرو المطرزة منسقة مع جزمة ذكورية مسطحة. واتخذ المعطف طابعاً رسمياً بياقة عالية مدرسية مع جزمة ميتاليكية وقفاز جلدي. ولفتنا كيف نسق المصمم الفستان الأسود الطويل مع كفوف عملية تلتصق بها محفظة نقود صغيرة. كما كان للتايير الاكلاسيكي تنسيق متناقض مع سترة ضخمة رجالية وسروال بطبعات برية مع قميص مطبع تحته.

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ألبيرتا فيريتي وجاذبية الأزرق والأخضر

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لفتنا في عرض البيرتا فيريتي مزج المصممة وتركيزها على كل من الأزرق البترولي والأخضر الزيتوني. كما أحببنا المعطف الذي استوحى شكله من البانشو مع قبعة كبيرة خضراء. وتم تنسيق سترة جلدية خضراء على شكل قميص تحت سروال ذي خصر عالي من الدنيم. ومن أكثر الإطلالات انوثة بهذين اللونين بلوزة بياقة السلحفاة العالية مع تنورة ملفوفة على الجسم خضراء واستعان المصمم بتدريجات متفاوتة من اللون الأخضر ونسق عقداُ باحجار ضخمة وقفاز أخضر مع حذاء من اللون نفسه.

وسجّل أسبوع ميلانو للموضة لخريف وشتاء 2020- 2021 مشاركة ستة مصممين إيطاليين يتبنون التصاميم المعادة التدوير من أزياء Unisex وفساتين زفاف ونظم العرض تحت عنوان Designers for the planet. أما دار ميسوني فوثقت تصاميمها لعام بكامله في شريط مصور عرض صمن الجدول الرسمي.

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