فساتين باللون الأبيض موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 10:48 مساءً - يُعد اللون الأبيض من الألوان المفضلة لدى الكثير من الفتيات، إذ يحرصن على اعتماده في إطلالاتهن اليومية، سواء في فصل الصيف أو الشتاء.

وتحظى الفساتين البيضاء برواج كبير خاصة خلال فصلي الربيع والصيف، إذ تناسب الأجواء الحارة وتساعد على الظهور بإطلالة جذابة وأنيقة سواء في الإطلالات الكاجوال أو في السهرات.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة تصميمات لفساتين باللون الأبيض موضة 2021، من أشهر الماركات العالمية، لتختاري من بينها الفستان الأنسب لكِ:



فستان أبيض من Burberry

فستان أبيض من بربيري

قدمت ماركة Burberry العديد من التصميمات الأنيقة باللون الأبيض، أعجبنا منها هذا التصميم لفستان مُصمم من التول الأبيض، ذي توب بأكمام طويلة وأكتاف ساقطة، مع رقبة دائرية ضيقة، وتنورة قصيرة كشكش بتصميم A line، ذات تطريز عريض بالدانتيل الأبيض على الأطراف.

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فستان أبيض من Fendi

فستان أبيض ميدي من Fendi



لإطلالة رسمية أنيقة باللون الأبيض، قدمت ماركة Fendi هذا الفستان الأبيض الأنيق، المُصمم بتنورة ميدي ماكسي، مع توب بدون أكمام، ذي تصميم مربع على الصدر، فيما جاءت البطانة من الشيفون الأوف وايت، ذات ياقة عريضة وأكمام طويلة.

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فستان أبيض من Mossi

فستان أبيض من Mossi



لإطلالة أكثر أنوثة وجاذبية بالفستان الأبيض، قدمت ماركة Mossi هذا التصميم الأنيق، لفستان أنيق باللون الأبيض، صُمم بتوب بدون أكمام، مع رقبة دائرية ضيقة، وتنورة بتصميم A line، مع الكشكش على الخصر، وشق أمامي في منتصف التنورة.

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فستان أبيض من Coperni

فستان أبيض من Coperni



لإطلالة أكثر جرأة بالفستان الأبيض، قدمت ماركة Coperni هذا التصميم الأنيق، لفستان أبيض قصير، مُصمم على شكل خلايا نحل بيضاء، مبطنة باللون الأبيض، فيما جاء توب الفستان بدون أكمام مع حمالات رفيعة، أما التنورة فجاءت بتصميم A line قصير، مع ذيل طويل.

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فستان أبيض من Chanel

فستان أبيض من شانيل



لإطلالة كاجوال غير تقليدية باللون الأبيض، قدمت ماركة Chanel هذا التصميم الأنيق، لفستان أبيض قصير مُطبع بخطوط مائلة من الكاروهات الأسود.

وجاء تصميم توب الفستان بأكمام بتصميم نصف الكم، مع رقبة دائرية ضيقة وحزام أسود على الخصر، أمام التنورة فجاءت بتصميم ماكسي قصير.

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