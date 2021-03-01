أفكار لتنسيق الفستان الميدي مع الحجاب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 10:48 مساءً - عادت صيحة الفساتين الميدي بشكل كبير منذ بداية هذا العام، ويُقصد به الفستان متوسط الطول الذي لا يصل إلى الكاحل، ولأن المحجبات قد يواجهن بعض الصعوبة في ارتدائه؛ لكونه لا يوفِّر الحشمة المناسبة مع الحجاب، فيمكنكن الاستعانة بتنسيقات مدونات الموضة، لإطلالة عصرية ومواكبة للموضة.



جهاد البنا بفساتين ميدي للربيع

جهاد البنا بفستان ميدي للربيع



اعتمدت المؤثرة في مجال الموضة والأزياء المدونة المصرية، جهاد البنا، على نشر العديد من الصور للفساتين الربيعية الميدي في صفحتها على إنستغرام، حيث يتابعها فيه أكثر من مليون و٦٠٠ ألف شخص، ومن وحيها نرصد لكُنَّ بعض الأفكار؛ حيث تأنقت بفستان أصفر مصمم بعدة طبقات ومزين بنقط صغيرة مع بنطال الجينز الأزرق، وأكملت اللوك بحجاب وحذاء رياضي باللون الأبيض، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ فستاناً بنياً بخصر ضيق مصمم بكشكشة ناعمة في الصدر مع تطريزات صغيرة باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء باللون الأسود.

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هدير موسى بإطلالات كلاسيكية بالفساتين الميدي

هدير موسى بفستان اخضر كلاسيكي



فضلت الإعلامية المصرية والبلوجر، هدير موسى، اعتمادَ صيحة الفساتين الميدي بأسلوب كلاسيكي مميز؛ حيث نسقت فستاناً أخضر صُمِّمَ بأكمام منفوخة من الجلد وزُيِّنَ بحزام وجيوب من الجلد الأخضر مع بنطال الجينز الأزرق وبلوزة بيضاء، مع حذاء وحقيبة من الجلد الأبيض لأناقة شتوية، واختارت في إطلالة أخرى فستاناً بنياً بحزام للخصر مع بنطال أبيض وبوت أسود، وأكملت اللوك بمعطف طويل بدرجة داكنة من البني.

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دعاء عكاشة بفساتين بنية مع الجينز الأزرق

دعاء عكاشة بفستان ناعم



طبقت الإعلامية المصرية ومدونة الموضة، دعاء عكاشة، هذه الصيحة بالفساتين البنية مع بنطلونات الجينز الضيقة، ومنه ظهرت بفستان بني مزين بأكمام منفوخة وأزرار في المنتصف، مع حزام ناعم للخصر وبنطال من الجينز الأزرق، وأكملت الإطلالة بحذاء رياضي أبيض وحجاب باللون الأبيض، وأطلت في الخيار الثاني بفستان رياضي بني مزين بخطوط سوداء وبيضاء في الجانبين مع مطاط للخصر، وأكملت مظهرها ببنطال الجينز وحقيبة سوداء من الجلد الفاخر.

تفضّل الكثيرات من الشابات والسيدات المحجبات اختيار إطلالاتهن بتصميمات مواكبة للموضة، ومن أحدث صيحات الموضة برزت الفساتين المصممة بطول الميدي، لذا رصدنا لكُنَّ تنسيقات متنوعة من مدونات الموضة؛ لتخترن منها ما يلائم ذوقكن الخاص.

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