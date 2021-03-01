عبايات للمناسبات والأفراح 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 10:48 مساءً - كشفت مدونات الموضة الخليجيات عن عدة تصميمات خاصة بالعبايات ومواكِبة لموضة 2021 الخاصة بالمناسبات والأفراح، ولتعدُّد الخيارات المصممة بحس عالٍ من الأناقة فسنرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار لتصميمات عصرية، يمكنكن اعتمادها في مناسباتكن القادمة.



عباية شتوية للمناسبات من مريم الياسي

مريم الياسي بعباية شتوية للمناسبات



في إطلالة شتوية مناسبة للحفلات والأفراح، تأنقت مصممة الأزياء والمدونة، مريم الياسي، بعباية سوداء من المخمل المزين في الأطراف بقماش ذهبي لامع، وأكملت اللوك بحجاب وفستان يكسوهما اللون الأسود، مع حقيبة من الجلد الناعم.

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مشاعل محمد بعبايات مزينة باللمعة

مشاعل محمد بعباية مزينة بالذهبي



مشاعل محمد، مدونة عمانية مختصة بالجمال والموضة، نشرت العديد من الصور لإطلالاتها بالعبايات المناسبة للأفراح والمناسبات الضخمة، ومن أبرز التصميمات لجأت للعبايات الملونة والمزينة بلمعة لافتة؛ حيث أطلت بعباية بيضاء مزينة بكريستالات فضية على شكل الزهور في منتصف التصميم، وأكملت مظهرها باللون الأبيض، فيما ظهرت بعباية باللون البيج مزينة بالتطريزات الذهبية على كامل التصميم بأسلوب ناعم ومواكب لخطوط الموضة، وفي الإطلالة الثالثة ارتدَتْ عباية من الساتان الزهري مزينة برسوم خضراء وزهرية، مع حجاب زهري مزين بالذهبي في الأطراف.

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شهرة البندري بعبايات مطرزة للمناسبات

شهرة البندري بعباية سوداء مطرزة



شهرة البندري، موديل ومدونة موضة إماراتية تنشر الكثير من الصور لإطلالاتها بالعبايات المختلفة، ولهذا الموسم نرصد لكُنَّ من وحيها عدة أفكار؛ حيث اختارت عباية سوداء من الشيفون المطرز بالزهور الذهبية مع فستان أسود وحذاء بكعب لامع، ونسقت عباية شفافة تكسوها الزهور والتطريزات الفضية مع فستان فضي مميز لأناقة باهرة، وتألقت في الخيار الثالث بعباية سوداء ناعمة مزينة بفصوص صغيرة كريستالية في أطراف الأكمام ومن منتصف الجزء العلوي لأناقة عصرية.

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عباية زهرية للمناسبات من فاطمة بنت محمد

فاطمة محمد بعباية زهرية للمناسبات



يُعَدُّ اللون الزهري من الألوان البارزة في موضة ربيع هذا العام، لذا تزينت المدونة الإماراتية، فاطمة بنت محمد، بعباية زهرية أنثوية مصممة بأكمام واسعة ومطرزة بالذهبي في المنتصف وأكملتها بحقيبة وحذاء باللون الأبيض، لأناقة مميزة ومناسبة للشابات في مختلف الحفلات والمناسبات الضخمة.

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