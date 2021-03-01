أجمل المجوهرات من حفل جوائز غولدن غلوب 2021 الافتراضي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 10:48 مساءً -

على الرغم من أنه كان حدثاً افتراضياً ضخماً جداً، إلا أن نجمات الشاشة الفضية تألقن، بمساعدة منسقي أزيائهن، بأروع الإطلالات الفاخرة بدايةً من الأزياء ووصولاً إلى المجوهرات الراقية خلال العرض الرئيسي لموسم جوائز هوليوود: حفل غولدن غلوب 2021 بدورته ال 78.

النجمة شيرا هاس Shira Haas بمجوهرات من دار شانيل Chanel ( الصورة من انستغرام النجمة شيرا هاس)



فما هي تصاميم المجوهرات الفاخرة التي عمدت النجمات إلى تنسيقها مع إطلالات الأزياء اللاتي ارتدينها على السجادة الحمراء الافتراضية في غولدن غلوب هذا العام؟ تابعي معنا لتغوصي في بحر من الرقي المتألق بتوقيع أهم دور المجوهرات العالمية مثل هاري ونستون Harry Winston، تيفاني أند كو. Tiffany&Co. وغيرها الكثير..

لحظات متألقة مع أجمل المجوهرات خلال حفل غولدن غلوب 2021

مجوهرات راقية من شانيل Chanel خلال حفل جوائز غولدن غلوب 2021

النجمة أندرا داي بمجوهرات من شانيل Chanel خلال حفل غولدن غلوب 2021( الصورة من انستغرام أندرا داي)

تألقت النجمة أندرا داي Andra Day على السجادة الحمراء الافتراضية بمجوهرات راقية ومميزة من دار شانيل Chanel.. فنسقت مع فستانها الفاخر سوارًا لولبيًا من الماس وخاتمًا مرصعاً بالأحجار المتلألئة، بالإضافة إلى أقراط بتصميم ear cuff جميلة على شكل أوراق الشجر.

وانتقت النجمة شيرا هاس Shira Haas من شانيل Chanel مجوهرات من الذهب الأصفر، حيث لفتتنا قلادة التشوكر المفتوحة جزئياً من الأمام، والتي تتماشى بشكل مثالي مع فستانها الأسود بدون أكتاف.

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مجوهرات راقية من كارتييه Cartier خلال حفل جوائز غولدن غلوب 2021

إيما كورين بمجوهرات من كارتييه Cartier



لإطلالتها الخاصة بحفل توزيه جوائز غولدن غلوب 2021، اختارت النجمة ليلي كولينز Lily Collins ارتداء باقة من الجوهرات الفاخرة من دار كارتييه Cartier العريق، جاءت عبارة عن سوار ضخم مع خاتم وأقراط من الذهب المرصع بالأحجار الكريمة.. مما أضفى على فستانها من توقيع سان لوران Saint Laurent لمسة الترف.

كما واختارت النجمة إيما كورين Emma Corrin لإطلالتها بالفستان الأسود مع الياقة البيضاء بالكشاكش مجوهرات من كارتييه Cartier عبارة عن خاتم وأقراط متدلية من الذهب الأبيض المرصعة بالألماس وحجر الزمرد بلونه الأخضر الملكي.

مجوهرات راقية من بوميلاتوPomellato خلال حفل جوائز غولدن غلوب 2021

النجمة فيولا ديفيس بمجوهرات من بوميلاتو Pomellato ( الصورة من انستغرام فيولا ديفيس)



مع فستانها المرح بألوانه الحيوية الصفراء والحمراء، لم تجد النجمة فيولا ديفيس Viola Davis أجمل من مجوهرات بوميلاتو Pomellato كي تتماشى معه وتسلط الضوء عليه.. فقد اختارت لحفل جوائز غولدن غلوب 2021 طقماً من الذهب الأصفر بتصميم سلسلة ضخمة chain لإطلالة بوهيمية ملفتة.

كما واعتمدت النجمة جين فوندا Jane Fonda مع إطلالتها بالبدلة باللون البيج الأنيق أقراطاً طويلة ومتدلية من تصميم دار بوميلاتو Pomellato.

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مجوهرات راقية من بولغاري Bvlgari خلال حفل جوائز غولدن غلوب 2021

كيت هدسون تتألق بمجوهرات من بولغاري Bvlgari (الصورة من انستغرام كيت هدسون)

جاءت إطلالة النجمة كيت هدسون Kate Hudson مميزة خلال حفل جوائز غولدن غلوب هذا العام، بالأخص الأقراط المتدلية بتصميم التوأم المرصعة بالألماس من دار بولغاري Bvlgari، والتي جاءت مثالية مع فستان الكوتور الأسود والفضي الذي اعتمدته.

مجوهرات راقية من هاري ونستون Harry Winston خلال حفل جوائز غولدن غلوب 2021

النجمة سلمى حايك بمجوهرات هاري ونستون Harry Winston (صورة من انستغرام سلمى حايك)



لفتتنا أناقة الإطلالة التي برزت بها النجمة سلمى حايك Salma Hayek خلال حفل غولدن غلوب 2021، منسقةً مع فستانها الأحمر المبهر للأنظار مجوهرات فاخرة من دار هاري ونستون Harry Winston مرصعة بالألماس المشع. وقد أضفى البروش على فستانها روحاً من الألق الأخاذ.

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مجوهرات راقية من ميسيكا Messika خلال حفل جوائز غولدن غلوب 2021

مجوهرات ميسيكا Messika ارتدتها النجمة تيفاني هاديش

من مجموعة المجوهرات الراقية لدار ميسيكا Messika، انتقت لنجمة تيفاني هاديش Tiffany Haddish أقراط Sun بشكل شمس، كما تحمل اسمها، المصممة من الذهب الأصفر والمرصعة بالألماس المتدلي الرائع. كما واستكملت الإطلالة بخاتم Bohemian Chic من الدار ذاتها.

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