وصفات طبيعية من زيت الزيتون لبشرة نضرة هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 10:48 مساءً - يُعتبر زيت الزيتون واحدًا من أفضل الزيوت الطبيعية للبشرة، كما أنها أكثر أمانًا لكل أنواعها المختلفة، فليس هناك من قلق ااستخدامه للبشرة الحساسة مثلًا، ويحتوي على عديد من الفيتامينات والروتينات المفيدة للجلد، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تعالج مشاكل البشرة، وتضفي ملمسًا ناعمًا لوجهِك.

وبالشتاء يجب أن يكون زيت الزيتون رفيقكِ أينما ذهبتِ، لتنعيم بشرتكِ باستمرار، والوقاية من مشاكل الجفاف والتشقق بهذا الموسم، لهذا جمعنا لكِ وصفات طبيعية من زيت الزيتون لبشرة ناعمة ونضرة.

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خليط زيت الزيتون مع الكركم

زيت الزيتون



- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة كبيرة كركم

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة حليب



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على بشرتِك.

اتركي الخليط يجفّ على بشرتِك.

أزيلي الماسك بالماء الدافئ.

بعد إزالة الماسك مرري قطعة قطنية بزيت الزيتون على بشرتِك، لإزالة البقع الصفراء من الكركم.

حاولي تكرار الماسك مرة أسبوعيًّا.

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خليط زيت الزيتون مع الموز

زيت الزيتون مع الموز



- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- نصف حبة موز مهروسة

- ملعقة صغيرة زبادي

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة خل تفاح



اخلطي كل المكونات في وعاء، ووزعيها على بشرتِك.

اتركي الخليط يدوم لمدة 20 دقيقة، ثم أزيليه بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للحصول على بشرة ناعمة دائمًا.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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