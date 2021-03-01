إزالة الشعر فوق الشفاه بخلطات طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 10:48 مساءً - نمو الشعر في مناطق مختلفة من الجسم، بخاصّة فوق الشفاه تُعدّ من أكثر المشكلات إحراجًا لدى النساء. وعادًة، تلجأ معظم النساء الى إزالة الشعر بالطرق التقليدية الشائعة الاستخدام، كعجينة السكر أو الخيط وغيرها من الطرق، التي قد تُسبّب أحيانًا في ظهور البثور أو الاحمرار، فضلًا عن ترهّل الجلد المُبكر، ناهيك عن الآلام المُصاحبة لها. ولكن، بات من السهل التخلّص من هذه المشكلة بطرق سهلة وسريعة، لا تُساعد فقط في إزالة الشعر بل منعه من النمو مجددًا.

في ما يأتي، اختار لك "الخليج 365.نت" خلطات طبيعية آمنة الاستخدام لإزالة الشعر فوق الشفاه مفعولها سحري.



وصفات طبيعية لإزالة الشعر فوق الشفاه بمفعول سحري

وصفات طبيعية لإزالة الشعر نهائيًا

لا تقتصر فوائد هذه الوصفات على إزالة الشعر فوق الشفاه فقط، بل تحدّ من نموه وتُرطب تلك المنطقة أيضًا. وفي الآتي، طرق تحضيرها واستخدامها للحصول على النتيجة المرجوة.



وصفة الكركم والحليب

تُساعد هذه الوصفة في منع نمو الشعر نهائيًا

يُساعد الكركم في تقليل نمو الشعر على الشفة العليا.

المُكوِّنات:

ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة كبيرة ماء أو حليب.

طريقة التطبيق والإستخدام:

اخلطي مسحوق الكركم مع الماء أو الحليب وضعيه على الشفة العليا.

اتركيه لمدة نصف ساعة.

بمجرد أن يتصلب، افركيه برفق واغسليه.

طبّقي هذه الوصفة، مرّة كل بضعة أيام لمدة أسبوعين.

تحذير: لا تستخدمي الحليب في هذا العلاج إذا كان لديك حساسية من منتجات الألبان.



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وصفة بياض البيض

وصفة بياض البيض لإزالة الشعر والحدّ من نموه

بياض البيض له قوام شبيه بالجيلاتين، والذي يعمل كوصفة ممتازة للتقشير، وعند وضعه على الشفة العليا، قد يزيل الشعر من بصيلاته، ويمكن أن يُساعدك ذلك في إزالة الخيوط الهشة بسهولة.

المُكوِّنات:

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من دقيق الذرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التطبيق والإستخدام:

اخلطي بياض البيض مع دقيق الذرة والسكر.

اخفقي المزيج حتى يتشكل معجونًا لزجًا.

ضعي العجينة على منطقة الشفة العليا.

اتركيه يجف لمدة 30 دقيقة ثم قشرّيه.

كرّري هذه الوصفة، مرّتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.



وصفة الجيلاتين

وصفة الجيلاتين لإزالة الشعر

يعمل الجيلاتين كقناع قابل للتقشير لأنه يرتبط ببعضه البعض عند مزجه مع سائل، بمجرد أن تصبح لزجة، وقد تُساعد خاصية اللصق في فك الخيوط من بصيلاتها.

المُكوِّنات:

ملعقة كبيرة من الجيلاتين غير المنكه.

ملعقة ونصف كبيرة من الحليب.

طريقة التطبيق والإستخدام:

اخلطي الجيلاتين والحليب في وعاء وضعي الخليط في الميكروويف لمدة 10-12 ثانية.

ضعي المعجون الدافئ على الشفة العليا.

بمجرد تجفيفه، قشّريه بقوة خفيفة.

طبّقي هذه الوصفة مرّة كل أسبوعين.

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وصفة الزبادي والعسل والكركم

وصفة الزبادي والعسل والكركم لإزالة الشعر

يتحد الزبادي والعسل والكركم ليشكلا معًا مزيجًا ناعمًا ولزجًا لإزالة الشعر غير المرغوب فيه من شفتك العليا، ويؤدي هذا المقشّر إلى إزالة شعر الشفة العليا من البصيلات.

المُكوِّنات:

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

رشّة من الكركم.

طريقة التطبيق والإستخدام:

اخلطي الزبادي مع الكركم في وعاء.

قومي بتدليك الشفة العليا بهذا المعجون.

انتظري لمدة 15-20 دقيقة، افركيها بلطف.

اغسلي المنطقة بالماء البارد.

كرّري هذه الوصفة، مرّتين في الأسبوع.



وصفة الدقيق

وصفة الدقيق لإزالة الشعر والتقليل من نموه

هذه من أسهل وأبسط طرق إزالة شعر الشفة العليا.

المُكوِّنات:

ملعقة كبيرة من دقيق القمح.

ملعقة كبيرة من الحليب.

رشّة من الكركم.

طريقة التطبيق والإستخدام:

اخلطي جميع المُكوِّنات لتشكيل عجينة سميكة.

ضعي المعجون على منطقة الشفة العليا وانتظري حتى يجف.

بمجرد أن يجفّ، انزعيه ببطء.

اشطفي المنطقة بالماء.

طبّقي هذه الوصفة، مرّة في الأسبوع.

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ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص