حكايات السيدات عن الخيانة عبر تطبيق «club house»: أمي خطفت خطيبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد مرور أيام قليلة من انطلاقه، لاقى تطبيق التواصل الاجتماعي «club house»، اهتمامًا كبيرًا من الفتيات والسيدات والرجال، الذين بادروا بالمشاركة في عدد من الغرف النقاشية المختلفة، والتطرق لتناول مجموعة من الأحاديث المتنوعة.

وجاءت من بين تلك الغرف النقاشية، واحدة اهتمت بالتطرق لوقائع الخيانة التي تعرضن لها بعض السيدات والفتيات خلال حياتهن العاطفية، لكنها لم تخلو أيضًا من اهتمام بعض الرجال والشباب الذين اهتموا بمشاركة النقاش حول تلك المواقف المختلفة.

ولم يتثن لـ«هُن» التحقق من مصداقية تلك الروايات التي كشفن عنها مجموعة من السيدات، نظرًا لطبيعة الاستخدام الإلكتروني لتطبيق «club house»، والذي لا يسمح بحرية المراسلة المباشرة مع هؤلاء الأشخاص، فمن بين الروايات التي رصدتها الغرفة:

فتاة تكتشف خيانة خطيبها ووالدتها

وقالت فتاة تدعى «ي»، إنها تعرضت للخيانة من قبل خطيبها بعد مرور 5 سنوات من خطبتهم: «أنا اتعرضت لخيانة قد تكون نادرة الحدوث لأي شخص، وطول الوقت مكنتش أتوقع إنها تيجي من أقرب شخص ليا في الدنيا وهي والدتي»، ووفقًا للروايات التي شهدتها المنصة عبر إحدى الغرف الخاصة بها.

تكتشف الخيانة عن طريق الصدفة

وتقول الفتاة: «قعدت خمس سنين علاقتي كويسة بخطيبي، بس في الفترة الأخيرة بدأ يتغير معايا بدون أسباب واضحة بالنسبالي، وبدأت أشك أنه على علاقة بواحدة تانية، بس مكانتش فيه حاجة وضحالي تثبتلي ده، وبعدين قررت أراقبه عشان أوصل وأعرف هل فعلا على علاقة بواحدة تانية ولا أنا ظالماه».

صدمة كبيرة تلقتها الفتاة «ي»، بعد أن اكتشفت أن خطيبها على علاقة بوالدتها: «فضلت أدور وراه، وفي يوم فتشت في موبايله ولاقيت رسائل بينه وبين والدتي، مبقتش مصدقة اللي عيني بتقراه، وكأن حد ضربني على دماغي، وفعلا لاقيت في بينهم علاقة حب كبيرة، ولما واجهته قالي أنا بحبها وهتجوزها هي، ومن وقتها علاقتي اتدمرت بوالدتي».

خيانة خطيبها مع شاب آخر

وفي واقعة غريبة من نوعها، تعرضت لها شابة أخرى تدعى «ش»، بعدما اكتشفت وجود علاقة بين خطيبها وشخص آخر، وهو ما سبب لها صدمة بالغة.

«بدأ يتغير معايا في آخر 3 شهور، وشكيت إنه ممكن يكون عرف بنت غيري، وفي يوم كنا بنتغدى سوا في كافيه، وهو دخل الحمام، فمسكت تليفونه وبدأت أفتش فيه، فلاقيت شات بينه وبين شاب تاني، واتصدمت لما قريت الكلام بينهم، مصدقتش إنه ممكن يرتبط براجل، وتاني يوم قررت أبعد عنه من غير تفكير».

شاب يرتبط بصديقتين في وقت واحد

فيما قالت فتاة تدعى «د»، إنها اكتشفت أن حبيبها على علاقة ارتباط بصديقتها المقربة، وهو ما دفعهن للابتعاد عنه: «ارتبطت بواحد كان صاحبي في الجامعة، وبعد فترة اكتشفت إنه بيحاول يقرب من أنتيمتي وكان بيتصرف معانا احنا الاتنين نفس التصرفات ونفس الكلام بس من ورا بعض، لحد ما كشفناه بالصدفة، وقررنا نبعد عنه».