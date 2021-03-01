طريقة صنع مكعبات مرقة الدجاج في المنزل بدون مواد حافظة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مكعبات مرقة الدجاج لها مذاقا مختلفا ومحبب لدى البعض، إذ كانت تستخدم في كتوابل في الطعام أو لصنع شوربة سريعة التحضير، ويرصد «هُن» الطريقة الآمنة لصنعها في المنزل بمذاق وقوام ممتاز، بدون استخدام أي مواد ضارة حسب موقع Petitgourmet.

المكونات:

-حبة فلفل أحمر «حار أو عادي حسب الرغبة»

-3 حبات من الجزر

-حبة بصل

-حبتان طماطم

-قطعة زنجبيل «بحجم كرة بينج بونج»

-عود قرفة صحيح

-3 أوراق من ورق اللورا أو ورق الغار

-1 لتر من شوربة دجاج

يتم وضعهم في إناء عميق حتى ينضجوا.

بعدها نزيل عود القرفة وورق اللورا، ونخلطهم باستخدام الخلاط الكهربائي حتى يصبح القوام كله ثقيل ومتجانس.

وفي إناء عميق آخر نضع الآتي:

-1 كوب من الزيت

- 1 كوب من الدقيق الأبيض

نستمر في تقليب الدقيق حتى ينضج بدون أي تكتلات، ونضيف الآتي:

-ملعقة كبيرة من الملح

-ملعقة كبيرة من الفلفل

-ملعقة كبيرة من البابريكا

-ملعقة كبيرة من الثوم الباودر

-ملعقة كبيرة من الكمون

-ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة

-ملعقة كبيرة من الكركم

-ملعقة كبيرة من الهيل

-نصف ملعقة من جوزة الطيب المطحونة

ونقلبهم مع الدقيق حتى يمتزجوا ثم نضيف معجون الخضار، ونحركهم حتى يثقل المزيج وينضج الدقيق ونرفعه من على النار.

ندهن طبق بايركس عميق او علبة مكعبات الثلج بالزيت، ونسكب المزيج بهم ونتركه في الفريزر إلى أن يتجمد تمامًا، بعدهم نقطعهم بالتساوي ونضعهم في علبة في الفريزر بورق بلاستيكي بينهم حتى لا تلتزق المكعبات ببعضها، أو نلف كل مكعب في قطعة بلاستيك بمفرده.