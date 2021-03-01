العلاقة بين فقدان الوزن والإصابة بفيروس كورونا.. استشاري تغذية توضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفقد عدد من المصابين بفيروس كورونا وزنهم دون معرفة الأسباب، ما قد يؤدي إلى رجوع السبب إلى الفيروس المتفشي «كوفيد-19»

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أن هناك علاقة بين فقدان الوزن وفيروس كورونا لعدة أسباب، منها فقدان الإحساس بالتذوق، التهابات الحلق والبلعوم، وفقدان الشهية.

وتابعت أثناء حديثها لـ«هُن»، بأن الفيروس يزيد الرغبة في النوم لعدد ساعات طويلة ما يقلل معدل الرغبة في تناول الطعام، مضيفة إلى أن الأجسام المضادة الناتجة عن الإصابة تتغذى على جزء من البكتيريا الموجودة في الأمعاء، ما يؤدي إلى احتمالية الإصابة بالقولون العصبي.

ونصحت «أبو حجاج»، بضرورة الإكثار من البروتينات التي تساعد على تحسين المناعة، وتناول منتجات الألبان وفيتامين سي.

أعشاب تساعد على تقوية المناعة ومحاربة كورونا

وجاءت بعض الأسباب التي تساعد على تقوية المناعة الآتي:

القرفة والكافور

تعد القرفة والكافور من الأعشاب التي تساعد في الوقاية من فيروس كورونا، عن طريق تبخيرها أو رشها في المكان أو دهنها على الكمامة، مثل نباتات الكينا أو الكافور أو القرفة التي تتحول خلاصتها إلى زيوت تقي من فيروس كورونا.

كما يمكن تناولها بالطريقة التقليدية عن طريق الأكل والشرب.

البصل الأخضر والثوم والتفاح الأخضر

يساعد تناول مادة الكرستين الموجودة في البصل الأخضر والثوم الأخضر والتفاح الأخضر في العلاج من فيروس كورونا، بالإضافة إلى الزنجبيل والعرق سوس.

وكانت أوضحت دراسة حديثة أن الرجال أكثر إصابة بفيروس كورونا من النساء، ويرتبط ذلك بقوة جهاز المناعة عند النساء أكثر من الرجال.