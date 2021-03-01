حنين حسام تطلب من متابعيها الدعاء لها: «نفسي أعيط ومش عارفة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت فتاة التيك توك الشهيرة، حنين حسام، رسالة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عبّرت فيها عن الحالة النفسية السيئة التي تعيشها حاليًا.

ودوّنت «حنين»، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» قائلة: «في مرحلة، الإنسان ممكن يوصلها اسمها مبعيطش بعيني بقلبي بروحي، عارفين أصعب وجع وجع الروح، خاصة لو جاية بسكوت زي حالتي، الوضع ده ربنا ما يكتبه على حد».

وتابعت: «أنا بدون سبب وبدون داعي مش عارفة أوصف احساسي بس اللي أعرفه إنه صعب أوي، كأن في كلبش مطوق نفسك بتتنفس بصعوبة، محدش ضايقك بس أنت مخنوق، محدش عملك حاجة، بس أنت مش طايق نفسك، نِفسك تعيط بس مش عارف، في ناس عاوزة تطمن عليك أنت مش قادر حتى تفتح المسج، أنا ربنا يعلم بشعوري يا جماعة، عشان كده نفسي الكل يدعيلي بس مش أكتر، الدعوة دي هتفرق معايا أوي».

حنين حسام تفاجئ متابعيها بـ«لوك عروسة»

ومنذ أيام فاجأت حنين حسام، متابعيها بـ«لوك» جديد، حيث ظهرت خلال جلسة تصوير بتاج وروب زفاف، وكأنها عروسة تستعد لزفافها.

وظهرت مرتدية روب زفاف أبيض، وتاج فضي لامع فوق شعرها التي ظهر منسدلا على كتفيها، مع وضع مكياج كامل، وأرفقت تعليقا قائلة: «كن جميلا مع الكل.. هناك لحظات وداع ليس لها وقت».