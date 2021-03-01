الامارات | بالصور.. «مهدبات الهدب».. «الشماغ» الأردني بأيد أمينة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «مهدبات الهدب».. «الشماغ» الأردني بأيد أمينة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمتلك ثائرة عربيات الخبرة وأسرار الصنعة في تزيين الأوشحة التقليدية في الأردن. وقررت نقل مهاراتها وتمرير خبرتها لنساء أخريات بهدف مساعدتهن على تحقيق الاستقلال المادي والاعتماد على أنفسهن دون الحاجة لأحد.

تجلس النساء معا في منزل قديم تفوح منه رائحة التاريخ بطرازه التراثي في مدينة السلط. تتابع النساء بعناية وتركز شديدين الخطوات والتعليمات التي تشرحها ثائرة حول طريقة تدبيج الأوشحة التي تعرف في الأردن باسم «الشماغ».

بداية القصة كانت لحظة انبهار عندما رأت ثائرة حماتها تزين حواف الأوشحة لأبنائها وإخوتها وأحفادها. تابعت ثائرة حماتها بإعجاب شديد وهي تمارس الحرفة التقليدية المعروفة في الأردن باسم «الهدب».

بعد أن وصلت حد الاتقان، قررت تعليم النساء الأخريات في الأردن على أمل تمكينهن من تلبية احتياجاتهن في الحياة. تبيع ثائرة الوشاح المزخرف بسعر يتراوح بين 25 و40 دينارا أردنيا (بين 35 و57 دولارا) بينما يُباع الوشاح العادي بدون عملية التزيين بحوالي 12 دينارا (17 دولارا). تبيع ثائرة منتجاتها إما في متجرها بمدينة الصلط أو عبر الإنترنت. يستغرق الأمر ما بين يومين إلى عشرة أيام لوضع اللمسات النهائية على وشاح واحد تعرض لعملية التجميل والزخرفة.

قام مشروع ثائرة الذي يحمل اسم «مهدبات الهدب»، بتعليم 525 امرأة في 48 ورشة عمل بالمملكة. تقول ثائرة إن 32 امرأة تتراوح أعمارهن بين 19 و 45 عاما يعملن في تزيين الأوشحة لبيعها في إطار المشروع.

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