ما الذي يحدث لجسمك عند تناول الشاي بالزنجبيل يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الشاي بالزنجبيل مشروب تناوله أسلافنا لعدة قرون كعلاج طبيعي لمجموعة متنوعة من الأمراض، فهو مفيد جداً عند استبداله مكان القهوة في الصباح، إذ يعمل على تطهير أنفاسك ويمنحك انتعاشاَ رائعاً بجانب العديد من الفوائد التي نوردها لكم، بحسب موقع "Brightside".

1- يحمي من أمراض القلب:

يعرف الزنجبيل عند الباحثين بقدرته الرائعة على الوقاية من أمراض القلب، وذلك عن طريق انخفاض في نسبة الكوليسترول الضار بالجسم وزيادة الكوليسترول الجيد وخفض ضغط الدم، لاحتوائه على المعادن الضرورية لعضلات القلب والشرايين مثل الحديد والبوتاسيوم.

2- يساعدك على التحكم في وزنك:

وجدت الدراسات أنه يتحكم في وزنك ويعمل على حرق الدهون الموجودة في جسمك، وذلك بسب الجزور الحارة التي توجد به، فهي تحرق الدهون بشكل سريع وتمنع تراكمها ويشعرك بالشبع ما يؤدي إلى إنقاص الوزن.

3- يساعد في السيطرة على نسبة السكر بالدم:

اكتشفت الأبحاث أن الشاي بالزنجبيل يعمل على الحد من مضاعفات مرض السكر وتعزيز صحة المريض، بسب الفيتامينات الموجودة فيه مثل فيتاميني "سي" و"أ"، واحتوائه على الألياف لذلك ينصح بتناوله يومياً لعدم التعرض لنوبات السكر.

4- يمنع من مرض السرطان:

وجدت الدراسات أن الزنجبيل لدية قدرة على الوقاية من عدة أنواع من السرطانات، مثل سرطان المعدة والبنكرياس والكبد وسرطان القولون والمستقيم.

5- يقوي المناعة:

أثبتت الدراسات من خلال بحث أجرته أن شرب الزنجبيل يومياً لمدة 21 يوما، يحسن المناعة بشكل رائع ويمنعها من الإصابة بالفيروسات ويجعلها قادرة على مواجهة الأمراض الخطيرة.

6- يخفف من آلام الركبة:

أثبتت الدراسات أن شرب الزنجبيل لمدة 6 أشهر يؤدي إلى تقليل الألم الركبة بشكل ملحوظ وخاصة الذين يعانون من التهاب المفاصل فهو علاج فعال لهم عند الاستمرار عليه.