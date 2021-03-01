كورونا اليوم: 3 علامات مبكرة تؤثر على عينيك.. وفوائد صحية للقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

فوائد صحية للقاح كوفيد

كانت السرعة والكفاءة التي تم بها نشر اللقاحات ضد فيروس كورونا مذهلة، تشير النتائج المبكرة إلى أن اللقاحات لها آثارها المقصودة، لا تقتصر فوائد اللقاحات على مقاومة الفيروسات، ولكنها يمكن أن توفر مجموعة من الفوائد الإضافية، كما ذكرت إكسبريس البريطانية.

ثبت أن اللقاحين اللذين تم نشرهما حاليًا ضد فيروس كورونا فايزر وأكسفورد، - Pfizer-BioNTech و Oxford-AstraZeneca - ، يخفضان معدلات الإصابة بالأمراض الخطيرة، يمكن أن تشمل مكافحة السرطان وألزهايمر.

3 علامات مبكرة تؤثر على عينيك

على الرغم من أن الفيروس ينتشر بشكل كبير من خلال الاتصال المباشر عبر الأنف أو الفم، فإن الطريقة الأخرى التي يمكن للفيروس أن يتسلل إليها هي عبر العين، في الواقع، يشير الخبراء الآن إلى علامات COVID-19 التي يمكن اكتشافها من خلال ثلاثة أعراض محددة يمكن أن تبدأ من العين، وفقا لموقع " timesofindia".

الأعراض هي الحساسية للضوء، حكة والتهاب العيون، التهاب الملتحمة.

مرض قد يضرب الأطفال بعد 4 أسابيع من إصابتهم بكورونا

أكدت رئيسة أقسام الأطفال بجامعة عين شمس المصرية، منى الجنزوري، أن "هناك مرضا جديدا يصيب الأطفال، وله علاقة بإصابتهم بفيروس كورونا".

وقالت منى الجنزوري: "هذا المرض المرعب يسمى متلازمة الالتهاب المناعي، وتظهر أعراضه بعد مرور 3 أو 4 أسابيع من إصابة الطفل بفيروس كورونا"، وفقا لروسيا اليوم.

أدوية تقلل خطر الوفاة بسبب كورونا

كشف علماء في جامعة كولومبيا الأمريكية الأدوية التي تقلل خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لمجلة "ناتشير كوميونيكيشن" العلمية، أكد العلماء أن المرضى المصابين بفيروس كورونا والذين يتناولون العقاقير التي تخفض مستويات الكوليسترول انخفضت نسبة الوفاة بينهم بشكل ملحوظ وصلت إلى 50 بالمئة، وفقا لسبوتنيك.