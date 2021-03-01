بعد رحيل أحلام الجريتلي.. حكاية عمل فني واحد جمعها بشقيقتها إنعام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عن عمر ناهز الـ70 عامًا، رحلت عن عالمنا أمس الفنانة أحلام الجريتلي، بعد تعرضها لحالة إغماء، تاركة خلفها عدد كبير من الأعمال الفنية المميزة، التي ستبقى خالدة في ذاكرة السينما والدراما المصرية.

أحلام الجريتلي هي الشقيقة الصغرى للمخرجة إنعام الجريتلي، حيث تصغرها بـ4 أعوام.

وللفنانة إنعام الجريتلي رصيدا فنيا كبيرا ما بين التمثيل والإخراج، إذ شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، والتي من أشهرها، ست كوم «راجل وست ستات»، و«فلانتينو»، و«جمال الحريم»، وغيرها من الأعمال المميزة الأخرى.

عمل فني واحد جمع بين الشقيقتين

وعلى الرغم من تعدد المشاركات الفنية المميزة للشقيقتين أحلام وإنعام الجريتلي، إلا أن خلال مسيرتهما الفنية لم يجمعهما سوى عمل فني واحد، وهو الجزء العاشر من مسلسل «راجل وست ستات»، والذي تم إنتاجه عام 2016.

وخلال أحداث العمل، جسدت إنعام الجريتلي شخصية «إنعام» والدة «عادل» والذي جسد دوره الفنان أشرف عبد الباقي، فيما ظهرت الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، كضيفة شرف خلال إحدى حلقات المسلسل.

أحلام الجريتلي: بنت شيرين بتحبني وبنخرج سوا

وخلال استضافة الفنانة الراحلة، في لقاء سابق خلال إحدى حلقات برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، تحدثت «أحلام»، عن كواليس علاقتها بالزوجة الأولى لزوجها شيرين حسين، إذ قالت: «مفيش بينا أي غيرة، ولسه بنتعامل مع بعض وكمان أصحاب، وبنت شيرين لما بتيجي مبتبقاش عايزة تمشي، بتجيلي وبنخرج سوا».