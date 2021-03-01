3 أنواع للصداع.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني بعض الأشخاص من صداع الرأس بنوعيه الكلي أو النصفي، وسرعان ما يتم التخلص منه بعد تناول الأقراص المسكنة، ولكن قد يستمر في بعض الأحيان لعدة أيام، الأمر الذي يتسبب في الشعور بآلام شديدة لا يمكن تحملها.

وتوجد 3 أنواع مختلفة من الصداع تؤثر على نشاطات الحياة اليومية، وهو ما نرصده وفقما جاء في صحيفة «times of india».

صداع التوتر المزمن

يحدث صداع التوتر المزمن بسبب تقلص عضلات الجبهة، ما يسبب ألمًا خفيفًا في جانبي الرأس.

وتكون أعراض صداع التوتر من ألم خفيف إلى معتدل، ولا يتعارض مع الحياة اليومية.

كما يمكن أن تؤدي الضوضاء العالية والأبخرة والشاشات الزرقاء الساطعة للأجهزة إلى الإصابة بصداع التوتر.

الصداع النصفي المزمن

عادة ما يتركز الصداع النصفي في جانب واحد من الرأس، وهو في الغالب اضطراب وراثي ناتج عن خلل في تنظيم الناقلات العصبية والالتهابات، والنشاط الكهربائي في الدماغ.

وعادة ما يتسبب هذا النوع من الصداع بآلام في الرأس يمكن أن تستمر لأيام، ويؤدي الصداع النصفي أيضًا إلى زيادة الحساسية للضوء والصوت والرائحة.

بشكل عام، يعتبر الصداع النصفي اضطرابًا عرضيًا ويمكن أن يكون بسبب عدة عوامل تتعلق بنمط الحياة مثل الاستخدام المفرط لأدوية الصداع لإدارة هذه الحالة، يجب أن يعرف المرء الأسباب الكامنة وراء هذا الصداع ويحاول تجنبها.

صداع الكافيين

يحدث صداع الكافيين بسبب الإفراط في تناول الكافيين، يؤثر محتوى الكافيين الموجود في القهوة على تدفق الدم في الدماغ.

يمكن أن يؤدي تناول الكثير منه في يوم واحد إلى حدوث صداع الكافيين، والإقلاع عنه فجأة يمكن أن يكون له تأثير مماثل، ولتجنب ذلك يُنصح بتناول الكافيين باعتدال، وتعتبر كمية 250 مل من القهوة لمرتين في اليوم كافية.

طرق طبيعية للتخلص من الصداع

الماغنسيوم

يعد الماغنسيوم من المعادن الضرورية لوظائف الجسم، ووجد أنه علاج آمن وفعال للصداع.

المشروبات

من شأن تناول المشروبات التي تحتوي على القليل من الكافيين تخفيف آلام الصداع، بالإضافة إلى الزنجبيل الذي قد يخفف الألم لدى الأشخاص المصابين بالصداع النصفي.