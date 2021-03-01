6 معلومات عن مشجعة الزمالك التي باعت قرطها للتجديد لـ«ساسي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبرت سوزان قنديل مشجعة الزمالك عن حبها الشديد وانتمائها للقلعة البيضاء على طريقتها الخاصة، إذ باعت قرطها الذهبي في محاولة منها لمساعدة إدارة النادي على تخطي أزماته والتجديد للاعب خط الوسط فرجاني ساسي.

وروت «سوزان» كواليس بيعها القرط الذهبي للمساعدة في تجديد عقد اللاعب التونسي، خلال لقائها في برنامج «زملكاوي» عبر شاشة قناة نادي الزمالك، إذ قالت إنها باعت قرطها بـ940 جنيهًا، وأضافت عليها 60 جنيهًا من جيبها الخاص.

وتابعت مشجعة الزمالك: «ذهبت للنادي، قالوا لي الإدارة عندها اجتماع دلوقتي، ومش هينفع تدخلي أو تشوفيهم.. وناديت على جمال عبدالحميد وقولت له أريد دعم فرجاني ساسي لأني بحبكم جدًا».

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن سوزان قنديل، مشجعة الزمالك، من خلال لقائها:

1- اسمها سوزان محمد قنديل، وتبلغ من العمر 60 عامًا.

2- أحبت نادي الزمالك وتتابع المباريات منذ أن كانت في السادسة من عمرها.

3- والدها كان زملكاويًا جدًا وعرفها على أسماء جميع اللاعبين في صغرها.

4- تعرضت للضرب من أشقائها في الصغر بسبب تشجيعها للزمالك «إخوتي مكنوش عاوزني أشجع الزمالك».

5- تصر على مشاهدة مباريات الزمالك بمفردها: «بكلم نفسي وأنا بتفرج وبخرجهم كلهم برا الشقة.. وسكري بيعلى وبيوصل 400 لما يتغلب.. ومحمد ابني يكلمني يقولي الزمالك مش هينفعك ولا الأهلي يا ماما».

5- أعلنت في البرنامج عن استعدادها التام للتجول في مصر وبيع التيشرتات للنادي، حفاظًا على نجوم فريق القلعة البيضاء.

6- ترغب في بقاء جميع لاعيبة الزمالك: «أريد بقاء جميع اللاعبين في صفوف الزمالك، مثل عبدالله جمعة، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، وزيزو، وأبلغت رئيس النادي بأنني أتمنى ألا يتم التفريط في أي لاعب، فهم شئ كبير بالنسبة لنا».