3 علامات مبكرة للإصابة بفيروس كورونا تؤثر على عينيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الآن نحن نعرف الطرق المحتملة المخيفة التي يمكن أن ينتشر بها فيروس كورونا الجديد إلى الأعضاء الحيوية في الجسم.

على الرغم من أن الفيروس ينتشر بشكل كبير من خلال الاتصال المباشر عبر الأنف أو الفم، فإن الطريقة الأخرى التي يمكن للفيروس أن يتسلل إليها هي عبر العين، في الواقع، يشير الخبراء الآن إلى علامات COVID-19 التي يمكن اكتشافها من خلال ثلاثة أعراض محددة يمكن أن تبدأ من العين، وفقا لموقع " timesofindia".

كيف يؤثر فيروس كورونا على عينيك؟

مع المعلومات المتغيرة باستمرار، تم إيلاء القليل من الاهتمام لمدى حدة الضرر الذي يلحق بالعيون، في حين أنه من غير الواضح ما إذا كان انتقال العدوى من العين سببًا يدعو للقلق، فإن الأغشية المخاطية وسطح العين والجفون الداخلية يمكن أن تعمل جميعها كوسائل ممكنة لتجمع الفيروس وتكاثره.

يمكن أن تؤثر العدوى أيضًا على رؤيتك إذا لمست سطحًا ملوثًا، ودون رعاية مناسبة، في الوقت الحالي، يعتقد الأطباء أن ما يقرب من 1-3 ٪ من الأشخاص الذين يصابون بـ COVID سيصابون بواحد أو من الأعراض الأخرى المرتبطة بعدوى العين.

وكشفت دراسة نُشرت في BMJ Ophthalmology الآن أيضًا عن الأعراض الرئيسية التي يعاني منها الأشخاص في الأسابيع الأولى من الإصابة، والتي غالبًا ما يتم إغفالها، لذلك، بصرف النظر عن السعال والحمى والصداع وآلام العضلات، يجب أن تكون هذه أيضًا علامات للبحث عنها:

الحساسية للضوء

وفقًا لدراسة BMJ التي تم الاستشهاد بها على نطاق واسع، فإن ما يقرب من 18 ٪ من المرضى في المجموعة المرجعية عانوا من حساسية تجاه الضوء، والتي يشار إليها أيضًا باسم رهاب الضوء.

يمكن أن تحدث الأعراض عندما يكون الضوء في بيئة معينة ساطعًا جدًا ويسبب إزعاجًا للمريض، مما قد يؤدي إلى تقليل أو تشوه رؤية الشخص، يمكن أن تحدث حساسية مفاجئة أيضًا عند وجود التهاب حاد في العين (شائع مع COVID-19)، أو وجود جسم غريب في العنبية. يمكن أن يكون أيضًا مصحوبًا بخفقان صداع وألم.

حكة والتهاب العيون

يمكن أن يكون الشعور بالحكة أو الألم أو جفاف العين من الأعراض الشائعة التي تشير إلى وجود مشكلة، ووجدت الدراسة أن ما يقرب من 17٪ من المرضى يعانون من حكة في العين، بينما 16٪ يعانون من التهاب في العين، الحكة والألم، والتي يمكن أن تكون مرتبطة أيضًا باحمرار العين، يمكن أن تكون ناجمة عن التهابات العين والحساسية، يمكن أن يؤدي الفرك المفرط إلى تفاقم المشكلة، قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من أعراض مثل الحرقان والاحمرار والانتفاخ حول العينين ولديهم أعراض حساسية أخرى مثل سيلان الأنف أو العطس.

التهاب الملتحمة

أشارت دراسات متعددة إلى أن مرضى الفيروس التاجي قد يعانون من التهاب الملتحمة.

يمكن أن يتسبب التهاب الملتحمة أو العين الوردية الفيروسية في تمزق عينيك وتبللهما وتورمهما وغالبًا ما يسببان الحكة، تظهر العين الوردية في الغالب كعلامة على وجود مشكلة عندما يميل الفيروس إلى إصابة نسيج مهم في العين، يُعرف باسم الملتحمة، ويشعر العديد من الأطباء أيضًا أنه بالنسبة لكثير من المرضى (وحتى الذين لا تظهر عليهم أعراض)، قد تكون العين الوردية أو احمرار العين، مما قد يؤدي إلى تهيج الرؤية، "أهم أعراض" فيروس كورونا، ومن ثم، يجب الانتباه في الوقت المناسب لعينيك.

هل يجب أن يكون اكتشاف العين الوردية هو السبب الوحيد للقلق؟

نظرًا لأن ظهور العيون الوردية يعتبر من الأعراض الأساسية لـ COVID-19 ، فقد يشعر الناس بالقلق، ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون اكتشاف العين الوردية الوحيد سببًا للقلق أو الذعر، في بعض الأحيان، الحساسية الموسمية، أو أمراض أخرى، لذا، كيف يمكنك تحديد الاختلاف والتفكير في طلب المساعدة؟

ما لاحظه الأطباء الآن هو أن تهيج العين والعدوى يبدو أنهما يحدثان في الأسبوع الأول من الإصابة بـ COVID-19، يميل التهاب الملتحمة الفيروسي، مثل ذلك الذي يظهر مع COVID-19 أيضًا، إلى التأثير على عين واحدة، على عكس التهاب الملتحمة الطبيعي، يمكن أن يعاني الشخص أيضًا من أعراض أخرى مثل الحمى والعطس والسعال مع تهيج العين، مما قد يشير إلى الحاجة إلى إجراء اختبار COVID-19.

إذا كانت نوبة تهيج العين غير المعتادة لديك مصحوبة بعلامات COVID-19 الكلاسيكية (وغيرها الأقل شيوعًا)، فاتصل بأخصائي طبي على الفور.

هل يمكن أن يتسبب مرض كوفيد -19 في إلحاق ضرر دائم بالرؤية؟

في الوقت الحالي، لم يتم الإبلاغ عن حالات ضعف دائم في الرؤية أو مشاكل في العين في حالات COVID-19 الشديدة، أحد المضاعفات المصاحبة للإصابة الشديدة بـ COVID-19 هو الحرمان من الأكسجين وتجلط الدم، يمكن أن يتسبب الحرمان من الأكسجين في بعض الأحيان في تلف الأنسجة النشطة الأيضية، بما في ذلك العصب والخلايا العينية، وبالتالي، إذا كان من الممكن حدوث أي ضرر دائم للعيون، فقد يكون نتيجة لفقدان الأكسجين، وليس الفيروس نفسه، ومع ذلك، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن مشاكل العين تعتبر أيضًا علامة على المرضى في المستشفى، لاحظت دراسة في JAMA Opthalmology أن ثلث مرضى COVID-19 في المستشفى يعانون من واحد أو أكثر من أعراض مشاكل الرؤية.

كيف يمكنك منع عوامل الخطر؟ هل يمكن لارتداء النظارات أن يحميك؟

وتجدر الإشارة إلى أن مرضى السكري المعرضين لعدوى وحساسية العين يجب أن يكونوا مجتهدين للغاية، الوقاية والرعاية المناسبة لا يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بعدوى العين فحسب، بل يمكن أن تقلل أيضًا من مخاطر انتقال العدوى.

هناك أيضًا دراسات لاحظت أن ارتداء النظارات يمكن أن يحمي الأشخاص من ظهور أعراض العين المرتبطة بالعدوى، أو الإصابة بالفيروس في المقام الأول، أولئك الذين يستخدمون العدسات اللاصقة قد يكون لديهم مخاطر أعلى قليلاً إذا لم يكونوا حذرين للغاية بشأن نظافة اليدين وتطهيرها، من ناحية أخرى، يمكن للنظارات أن تقلل من التلامس وتعمل كحاجز وقائي قبل أن تلمس عينيك.

تجنب لمس الأسطح الملوثة، وتجنب ملامسة الأيدي المتسخة للعينين، هذا هو أحد الأسباب الرئيسية للعدوى، إذا كنت تشك في وجود مشكلات، فهناك الكثير من العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها للتحكم في تهيج العين وتخفيفه، ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه من المهم أيضًا الحجر الصحي وطلب المساعدة إذا ظهرت عليك أعراض إضافية لأن أدنى عامل خطر يمكن أن يكون مكلفًا.