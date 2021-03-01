أغرب إطلالات النجمات في حفل جولدن جلوب 2021.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

انطلق حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2021 في دورته الـ 78 المقام افتراضيًا في مندينتي لوس أنجلوس ونيويورك، حيث شارك المرشحون للجوائز من مواقع متعددة حول العالم، وسط اهتمام شديد بمتابعته من قبل الملايين في كل أنحاء العالم.

واعتمدت بعض النجمات خلال حضورهن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب على إطلالات غير تقليدية وغريبة.

ويستعرض لكم "الخليج 365" أغرب وأبرز إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، وفقا لموقعي "insider" و"vogue".

أندرا داي

ارتدت الكاتبة والمغنية الأمريكية أندرا داي، فستاناً طويلا، بقصة غريبة، شفاف عند منطقة الخصر، ومنفوشا من الأسفل، من خامة التول.

كما اعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة، وخاتم، وأسورة.

سينثيا إيريفو

أثارت النجمة العالمية الشهيرة " سينثيا إيريفو" ضجة بين متابعي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2021، وشاركت بإطلالة غريبة تعتمد على اللون "الفسفوري"، حيث ارتدت فستانًا من هذا اللون فقط، ويتميز الفستان بقصته الكت عند الأكتاف، بينما من أسفل بقصة منفوشة، ونسقت معه جوانتي يصل لأعلى الذراعين من اللون الأوف وايت.

واستكملت إطلالتها الغريبة، بانتعال حذاء عالي الكعب من اللون الفضي، وأضفت للإطلالة لمسة أنثوية بإرتداء قرط فضي بأذنيها، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت مكياجًا يركز على رسمة العينين بالأيلينر.

أنجيلا باسيت

خطفت الممثلة الأمريكية الأنظار في حفل جولدن جلوب، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الموف، بقصة الكم الواحد، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة.

واعتمدت أنجيلا مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

تيفاني حاديش

طلت الفنانة تيفاني هاديش خلال حضورها لحفل جوائز الجولدن جلوب، بفستان طويل باللون البني، بقصة الكب.

واعتمدت تيفاني مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارت مكونة من أقراط طويلة وخاتم، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وكلاتش باللون الذهبي.

سيليست ويت

المغنية البريطانية ظهرت بإطلالة غريبة، بفستان باللون الأسود من أعلى ومصمم من القطيفة، ونسقت مع إطلالتها جوانتي باللون الليموني، واعتمدت مكياجا قويا.

بينما جاء الجزء السفلي بعدد من الألوان المتداخلة ومصمم من القماش اللامع، واعتمدت تسريحة شعر من العصور الوسطى.

مارجوت روبي

ضمن أبرز الإطلالات، خطفت النجمة الأمريكية الشهيرة "مارجوت روبي" أنظار متابعي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2021.

وشاركت مارجوت روبي الحفل من فندق بيفرلي هيلتون مور، بإطلالة شبابية حيث ارتدت فستانًا باللون الأسود المنقط بالأبيض، بقصة الأوفشولدر، وأضافت له لمسة جعلته أكثر جاذبية بارتداء حزام على خصرها باللون الأسود، مما أظهر رشاقتها.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة باللون الأسود، معتمدة على تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها بلونه الذهبي، بينما من الناحية الجمالية فاعتمدت مكياجًا ناعمًا ركزت خلاله على لون الروج الأحمر.

صوفيا كارسون

خطفت النجمة العالمية الشهيرة "صوفيا كارسون" أنظار متابعي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2021، وشاركت الحفل من فندق بيفرلي هيلتون مور، بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانًا ذو مزيج بين اللونين النبيتي والأبيض، ويتميز الفستان بقصته الجذابة أيضًا فمن ناحية كتف عاري تمامًا بينما الآخر عبارة عن فيونكة عريضة ينسدل منها القماش النبيتي.

واعتمدت تسريحة الشعر المرفوعة، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا ناعمًا يركز على رسمة العيون بالأيلينر، ولون الروج الأحمر، وحافظت على نعومة الإطلاقة دون التكلف بكثرة الإكسسوارات فلم تعتمد سوى على ارتداء قرطين بالأذن.

سلمى حايك

أذهلت الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا ، سلمى حايك الجميع في حفل جولدن جلوب، وخطفت الأنظار حيث ظهرت وهي ترتدي فستاناً أحمر كرزيًا بكم واحد مع فستان مزين باللفائف.

لتكملة مظهرها المذهل، ارتدت الجميلة المكسيكية أيضًا أقراط وخواتم وسوار وبروش من هاري وينستون.

سلمى حايك اعتمدت تسريحة شعر ويفي لأسفل، بمكياج لا تشوبه شائبة مع أحمر شفائف متطابق.

سارة هايلاند

شاركت النجمة "سارة هايلاند" الحفل من فندق بيفرلي هيلتون مور، بإطلالة جذابة وأنيقة، حيث ارتدت فستاناً طويلا باللون اﻷحمر بدت فيه كأميرات ديزني، ويتميز الفستان بتصميمه الضيقة من عند الصدر وواسع من الأسفل، بقصة اﻷوف شولدر من عند الكتف.

واعتمدت مكياجاً هادئاً وروج باللون النيود، وإكسسورات مكونة من حلق كبير، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلاً على كتفيها.

روزاموند بايك

خطفت الفنانة روزاموند بايك أنظار متابعيها خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2021، حيث ارتدت فستان منفوش متعدد الطبقات باللون الأحمر، بقصة الكت، دون أكمام.

واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الصارخ، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، كما أنها نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.