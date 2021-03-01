جريئة ومتنوعة.. أبرز إطلالات النجمات في حفل مهرجان جولدن جلوب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

انتهى حفل مهرجان جولدن جلوب الذي أقيم لتكريم أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات في حفل مهرجان جولدن جلوب، كما ذكر موقع "thezoereport".

- إيما كورين:

اختارت الفنانة إيما كورين فستانًا أسود مخمليًا ونسقت معه مجوهرات من ماركة" كارتييه"، وتعد واحدة من أهم الماركات الشهيرة في عالم المجوهرات والساعات.

- كيرسي كليمونز:

ارتدت الفنانة كيرسي كليمونز فستانًا مخمليًا أسود من تصميم برابال غورونج، ونسقت مع إطلالتها حذاء أسود ضيق ومجوهرات من ماركة بولغري.

- روزاموند بايك:

كما اختارت روزاموند بايك الفائزة بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم We Care A Lot فستانًا كبيرًا منفوش متعدد الطبقات باللون الأحمر، بقصة الكت، دون أكمام.

واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الصارخ، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، كما أنها نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

- فيولا ديفيس:

اختارت الفنانة فيولا ديفيس، فستان متعدد الألوان من Lavie by CK، ونسقت مع إطلالتها مجوهرات من ماركة Pomellato وحقيبة يد من Gabo Guzzo.

- أنيا تايلور جوي:

كما ارتدت الفنانة أنيا تايلور فستان لامع من تصميم Dior Haute Couture، وتميز الفستان بأنه كت ودون أكمام ومزود بمعطف كبير الحجم متناسق يتدفق على الأرض.

- كريستين ويج:

اختارت الفنانة كريستين ويج فستانا قصيرا بدون حمالات، ونسقت مع إطلالتها مجوهرات من Harry Winston وأحذية من ماركة Aquazurra.

- ليلي كولينز:

كما ارتدت الفنانة ليلي كولينز، فستان باللون الأسود بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

-شيرا هاس:

ارتدت الفنانة شيرا هاس فستان شانيل أسود بدون حمالات مع حذاء بكعب عالي من Jimmy Choo.

- سارة بولسون:

طلت الفنانة سارة بولسون بفستانًا أنيقًا باللون الأسود مزينًا بالتطريزات.

- سينثيا إريفو:

ارتدت النجمة العالمية سينثيا إريفو فستانًا باللون الفسفوري، وتميز بقصته الكت، ومن أسفل بقصة منفوشة، ونسقت معه جوانتي يصل لأعلى الذراعين من اللون الأوف وايت، واستكملت إطلالتها بحذاء باللون الفضي، وأضفت للإطلالة لمسة أنثوية بارتداء أقراط فضي بأذنيها، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت مكياجًا يركز على رسمة العينين بالأيلينر.

- نيكولا كوجلان:

اختارت النجمة نيكولا كوجلان فستانًا باللون الأصفر من العلامة البريطانية Molly Goddard، مع مجوهرات من DeBeers.

- جوليا غارنر:

ارتدت الممثلة جوليا غارنر فستاناً بفتحة رقبة واسعة ومجوهرات من برادا وفيردورا.

- ريجينا كينج:

تألقت الفنانة ريجينا كينج بفستان باللون الأسود والفضي من Louis Vuitton.

- تينا فاي:

ارتدت الفنانة تينا فاي فستان بليزر وجوارب طويلة وحذاء باللون الأسود.

- يوم اندرا:

ظهرت الفنانة يوم اندرا بفستان باللون الفضي شبكي وتول من مجموعة كوتور من شانيل.

- مارجوت روبي:

كما اختارت الفنانة مارجوت روبي، فستانًا من دار الأزياء شانيل، كما ارتدت مجوهرات شانيل الراقية.

- أماندا سيفريد:

وارتدت الفنانة أماندا سيفريد فستاناً طويلا باللون الوردي، مزيناً بالورود عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها إكسسوارات رقيقة مكونة من سلسة وحلق واعتمدت مكياجا هادئا باللون النيود واختارت أن تترك خصلات شعرها الذهبي الويفي منسدلاً على كتفيها.

- إيزا غونزاليس:

ارتدت الممثلة إيزا غونزاليس فستانًا أسود من فيرساتشي مع خطوط بيضاء على الصدر وفتحة ساق جريئة.

- لافيرن كوكس:

كما تألقت الفنانة لافيرن كوكس بفستان أحمر من طراز نغوين التايلاندي، والذي يتميز بأكمام طويلة وواسعة.

- سارة هايلاند:

وطلت الفنانة سارة هايلاند بفستان مكشوف الكتف من مونيك لولييه، ونسقت معه مجوهرات من لورين شوارتز، وحذاء من Jimmy Choo.

- إيل فانينغ:

كما ارتدت الفنانة إيل فانينغ فستان باللون الفيروزي كت وبدون أكمام، ومزود بإكستنشن طويل من نفس قماش الفستان من الخلف، كما ارتدت مجوهرات من تصميم فريد لايتون.

- كيت هدسون:

ظهرت الفنانة كيت هدسون، بفستان لامع مكشوف الأكتاف من Louis Vuitton.