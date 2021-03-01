أفضل 10 إطلالات لنجمات هوليود في حفل جولدن جلوب الـ 78

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

انتهى حفل جولدن جلوب السنوي بنسخته الـ 78 في الساعات الأولى من صباح اليوم، وعلى الرغم من أن حفل هذا العام قد يبدو مختلفًا بعض الشيء، إلا أنه لم يمنع أكبر نجوم هوليود من تقديم بعض لحظات الموضة، من خلال الظهور بإطلالات مختلفة.

وفي هذه المناسبة استعرض موقع vogue أفضل إطلالات نجمات هوليود خلال الحفل، والتي كانت كما يلي:

- أنجيلا باسيت

ارتدت الفنانة أنجيلا باسيت فستان طويل باللون الموف، بقصة الكم الواحد، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، وجديلة شعر طويلة متعرجة تمتد على طول جسدها حتى الساقين.

- مارجوت روبي

شاركت مارجوت روبي بإطلالة شبابية حيث ارتدت فستانًا باللون الأسود المنقط بالأبيض، بقصة الأوفشولدر، وأضافت له لمسة جعلته أكثر جاذبية بارتداء حزام على خصرها باللون الأسود، مما أظهر رشاقتها.

- أماندا سيفريد

أذهلت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا الجميع بفستانها من أوسكار دي لا رنتا، باللون الوردي، مزيناً بالورود عند منطقة الصدر، ومجوهرات من Forevermark، وأكملت أماندا إطلالتها بساعة Jaeger ‑ LeCourtle، وأحذية Stuart Weitzman ومكياج من Lancôme.

- إيلي فانينج

تألقت إيلي فانينج كاثرين بفستان متلألئ من جوتشي وأقراط فريد لايتون مزينة بشراشيب ألماسية لجوائز جولدن جلوب لعام 2021.

-كالي كوكو

ارتدت كالي كوكو، فستانًا فضي اللون عاري الزراعين ومنفوش من الأسفل.

- أندرا داي

ارتدت الكاتبة والمغنية الأمريكية أندرا داي، فستاناً طويلا، بقصة غريبة، شفاف عند منطقة الخصر، ومنفوشا من الأسفل، من خامة التول، كما اعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

- أنيا تايلور

تألقت الفنانة بفستان باللون الزيتي اللامع، ذو قصة مفتوحة على الصدر والحمالات، معتمدة على قصة الشعر المنسدل التي تبرز لونه الذهبي وانسيابيته.

-صوفيا كارسون

شاركت صوفيا كارسون الحفل، بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانًا ذو مزيج بين اللونين النبيتي والأبيض، ويتميز الفستان بقصته الجذابة أيضًا فمن ناحية كتف عاري تمامًا بينما الآخر عبارة عن فيونكة عريضة ينسدل منها القماش النبيتي.

-نيكول كيدمان

إطلالة بسيطة وغير متكلفة ظهرت من خلالها نيكول كيدمان، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود، بقصة مكشوفة الذراعين، ومطرز بشكل سلسلة ذهبية على الجانبين اليمين واليسار، لتضفي للفستان تميزًا وأناقة.

-كيت هدسون

ظهرت كيت هدسون بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا بقصة الأوفشولدر من اللون الأسود بالأسفل أما من أعلى فكان منقوشًا باللون الذهبي، مستخدمة حزام على خصرها لإبراز جمال الفتان ورشافتها.