سيرين عبد النور تتألق بالأصفر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 04:34 مساءً - تألقت النجمة سيرين عبد النور بفستان من الحرير الأصفر المطبع بالزهور من تصميم فالنتينو وهو ينتمي إلى أول مجموعة أطلقتها الدار من ميلانو في أكتوبر الماضي. لقد أراد المصمم المبدع بيار باولو بيكولي تصميم مجموعة تجسد الحرية والرومنسية فكان له ما أراد، وقد اختارت سيرين هذا الفستان حيث تمت جلسة التصوير في منتجع kalani resort ونسّقت معه حقيبة بيج مزدانة بالمسامير التي ارتبطت بهوية الدار الإيطالية، فيما اختار المصمم تنسيق حقيبة ممائلة ولكن باللون الزهري الباستيل.

سيرين عبد النور (الصورة من انستغرام )



تم التصوير بعدسة المبدع الياس أبكر وتولّت الخبيرة مايا يمين مكياج سيرين وصفّف شعرها المزين جورج مندلق. واهتم بتنسيق اللوك خبير المظهر سيدريك حداد الذي يرافق سيرين في غالبية إطلالاتها خصوصاً في برنامج the masked singer. وقد نشر سيدريك بدوره رسالة عايد فيها سيرين لمنسبة ميلادها مذكّراً إياها بسنوات العمل والصداقة الطويلة والوطيدة التي ربطتهما، وبادلته النجمة مشاعره الصادقة عبر منشور على صفحته في إنستغرام.

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كيف تتألقين مثلها؟



يمكنك اختيار هذا الفستان من المجموعة نفسها التي اختار سيدريك حداد منها فستان سيرين، أو يمكنك اختيار الفستان الذي اخترناه لك وهو من خامة القماش نفسها، ولكن مع إجراء بعض التعديلات في الإكسسوارات.

فستان اخترناه لك من فالنتينو



وقد اخترنا لك حقيبة على شكل دلو من مارني:

حقيبة من مارني





وأقراطاً من بيبي فاندرفلدن من الذهب عيار 18 قيراطاً المطعم بالأحجار الكريمة الملونة، مع خاتم من نينا رنسدورف.

أقراط من بيبي فاندرفلدن

خاتم من نينا رنسدورف



كما يمكنك انتعال صندل أصفر أو حذاء عال مفتوح من الأمام كالحذاء الذي اخترناه لك من دار بوتيغا فينيتا.

حذاء أصفر من بوتيغا فينيتا



أو يمكنك تتويج هذا اللوك الأنيق بنظارات شمسيةعلى شكل القطة أو بتصميم butterfly وقد اخترنا لك من دار جفنشي الفرنسية هذه النظارات الجذابة.

نظارات من بالنسياغا





أما إذا كنت طويلة القامة مثل سيرين، فيمكنك الاستغناء عن الكعب العالي والاكتفاء بصندل نيود بكعب عريض منخفض. وقد اخترنا صندلاً من جفنشي.

صندل نيود من جفنشي

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