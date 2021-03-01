طبعات ونجوم ومخمل في أسبوع ميلانو لموضة شتاء 2021-2022

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 04:34 مساءً - حفلت عطلة الأسبوع بعروض متعاقبة للمصمّمين ضمن أسبوع ميلانو للموضة لخريف وشتاء 2021 -2022 كان ابرزهم عروض كل من جورجيو أرماني ودي سكويرد ولورا بياجوتي وسلفاتوري فيراغامو وإرمانو سكرفينو ولورا بياجوتي ولويزا بيكاريا.



جورجيو أرماني يستوحي من الكواكب

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استوحى المصمم جورجيو ارماني مجموعته الشتوية من المجرات والكواكب واستعان بالمخمل والتطريز البراق والطبعات لتنفيذ مجموعة أنثوية إحتفاء بعودة السهرات والمناسبات الرسمية.

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الجلد والغيبور والحياكة اليدوية ميزت عرض إرمانو سكرفينو

الحياكة اليدوية من عرض إرمانو سكرفينو (الصورة من حساب cameramoda على انستغرام )

الجلد من عرض إرمانو سكرفينو (الصورة من حساب cameramoda على انستغرام )



أطلقت دار إرمانو سكرفينو لمجموعة خريف وشتاء 2021- 2022 تصاميمها الشتوية التي جمعت بين الطابع العملي والرسمي في إطلالة واحدة أحياناً فراينا فساتين الغيبور والدانتيل الملتصقة بالجسم، والكنزات الواسعة منسقة بعناية مع تنانير مكسرة لامعة. كما رأينا فساتين الغيبور الكاكية مع كنزات محبوكة باليد مطرزة بخيوط براقة ومنسقة مع سروال من الليغينغ المطاطي الأسود. ولفتنا فستان من الجلد يتخذ طابع الكورسيه من الأعلى ولكنه يتميز بقصة ميدي.

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فيلوزوفي تعيدنا الى الطابع المدرسي بنكهة السبعينات

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أعادنا المصمم لورنزو سيرافيني الى الأزياء المدرسية من حيث الياقة والتنانير الميني المكسّرة والسترات البليزر مع قبعات البيريه beret hats. واستعان بمجسّمات الخرائط على الكنزات وصمم أزياء لاعبي البيسبول ضمن المجموعة. ونسق الأزياء مع جوارب قطنية طويلة وأحذية مدرسية ذكورية الطابع.

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طابع مستقبلي لدى سلفاتوري فيراغامو

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اتخذ عرض دار سلفاتوري فيراغامو طابعا مستقبلياً من حيث القصات والمواد المعالجة بتقنية عالية واسمت المجموعة Future positive إذ تخيلت الدار المستقبل القريب للموضة والحياة العصرية التي تحتم علينا مواكبتها. لقد ابتعد المصمم بول آندرو عن الإرث العريق للدار قليلاً لينقل لنا رؤيته العصرية لأزياء العمل فراينا الطابع العسكري والرسمي والرياضي في مجموعة رائعة منفذة بتقنية عالية.

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تناقض ما بين الماضي الحاضر

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أطلقت المصممة Louisa Beccaria المعروفة بأسلوبها الرومنسي الشبيه بفيرا ونغ مجموعته بطابع vintage فركزت على الطابع الريفي واستعانت بألوان الباستيل والطابع المريح للكنزات والسترات وأسمت مجموعتها Embrace.



وفي الوقت الذي ركزت فيه هذه الدار على القديم نقلتنا دار أخرى هي Laura Biagiotti إلى العصر الحديث والتجديد والولادة، مع مجموعة شتوية عرضتها في متحف "آرا باسيس" للفن الحديث في روما. وقد جسد العرض حواراً يصل الموضة بالفن والهندسة بالسينما.

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دي سكويرد يتعاون مع باتريك كوكس

أطلقت دار دي سكويرد مجموعتها الشتوية التي غصت بالأزياء الميتاليكية والقماش المطبع والكنزات المحبوكة وسراويل الدنيم المنفذة بطابع الباتشوورك. كما رأينا التنانير القصيرة المنفوخة على شكل فقاعات مع قمصان مربعة التقطيعات مشكوكة بأحجار من الكريستال المتوهج. كما سجلت المجموعة أول تعاون مع ماركة باتريك كوكس الذي نفذ خطاً خاصاً من الأحذية.

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