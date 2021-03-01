أبرز صيحات خريف وشتاء 2021 للأزياء الجاهزة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 04:34 مساءً - كشفت أهم الماركات العالمية عن أبرز صيحات الموضة لـ موسم خريف وشتاء 2021 والتي قدّمتها دور الأزياء العالمية خلال أسبوع نيويورك للأزياء الجاهزة.

شاهدي أبرز الصيحات واختاري منها ما يناسب ذوقك.

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1- البدلات الواسعة بالبناطيل الطويلة موضة 2021

PROENZA SCHOULER





استحوذت موضة البدلات الواسعة Oversize suits على قسم كبير من مجموعات خريف 2021، قدمت ماركة بروينزا شولر Proenza Schouler بدلة برغندية مطبعة تميزت بالبنطال الـ Flared الطويل والجاكيت الطويل المحدد للجسم، أعجبتنا أيضًا البدلة البيج الضخمة المميزة بالطابع الذكوري من توقيع ماركة The Row.





2- الكنزات الصوف من دون أكمام نجمة أسبوع نيويورك

ADAM LIPPES





تواصل موضة الكنزات الصوف من دون أكمام حضورها بعدما كانت نجمة الموسم الحالي، تألقت عارضة ماركة Veronica Beard بكنزه رمادية قصيرة بقبة عالية نسقتها مع قميص مطبع وتنورة دنيم قصيرة مستقيمة القصة مزينة بشق أمامي وبوت طويل باللون الجملي.



يمكنك أن تستوحي أيضًا من عارضة آدم ليبيس Adam Lippes وزيني الفستان الأبيض المطبع بكنزه قصيرة بيضاء.



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3- الأحمر يهيمن على مجموعات خريف 2021

ADEAM





يعود الأحمر ليتألق في خريف 2021 وينافس بقوة ألوان أخرى مثل الأبيض والليلك والأخضر النعناع، أحببنا البدلات بالستايل الكاجوال من توقيع Adeam والتي زينت بحزام ذهبي على شكل سلسال رفيع.



أعجبنا لدى نفس الماركة تنسيق الجاكيتات الجلد المبطنة مع البناطيل الحمراء الواسعة الطويلة التي تغطي القدم.



كان للفساتين الحمراء حصة كبيرة ضمن مجموعات خريف 2021 أجملها طويل الأكمام المزين بالثنيات والياقة العالية المزودة برباط عنق من توقيع يولا جونسون Ulla Johnson.









4- أبرز طبعات خريف 2021 من أسبوع نيويورك

BALENCIAGA





تنوعت موضة طبعات خريف 2021، ولفتتنا صيحات بعينها مثل نقشة الـ houndstooth الرائجة والتي قدمتها ماركة أليس + أوليفيا Alice + Olivia على شكل معاطف متوسطة الطول نسقت مع كنزه وتنورة قصيرة باللون الأحمر.



لم تغب طبعة الترتان الكلاسيكية عن مجموعات خريف 2021، صادفنا معاطف شديدة الفخامة لدى جاسون وو Jason Wu كما أعجبنا المعطف الـ Oversize الماكسي من توقيع بالنسياغا Balenciaga.



من جديد حجزت طبعة جلد النمر لنفسها مكانًا ضمن مجموعات الخريف، ظهرت عارضة تمبرلي لندن Temperley London بفستان طويل بياقة عالية مزود بكارديغان من نفس الطبعة، أحببنا أيضًا المعطف الفرو الطويل من توقيع آنا سوي Anna Sui.



أثبتت طبعة نقاط البولكا حضورها ضمن أسبوع نيويورك حيث زينت الفساتين الطويلة السوداء والبيضاء كما في الموديلات الموقعة من برابال غورونغ Prabal Gurung ويولا جونسون Ulla Johnson.







5- المعاطف الماكسي الأبرز في أسبوع نيويورك

JASON WU





حافظت المعاطف الماكسي على مكانها ضمن قائمة صيحات خريف 2021، كشفت ماركة Lemaire عن معطف ترينش خفيف باللون الرمادي نسق مع إطلالة باللون الأزرق البترولي وتألقت عارضة جاسون وو Jason Wu بمعطف أسود مزدان بالشراشيب حول الحواف.



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