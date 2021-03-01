ساعات فاخرة تغازل الوقت بأناقة موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 04:34 مساءً - دللي نفسك في هذا الموسم وغازلي الوقت بأناقة مترفة من خلال آخر الإصدارات لأجمل موديلات الساعات الفاخرة من أهم الدور العالمية.. الوقت لن يتوقف بالأخص وأنه يعد أثمن ما يملكه المرء؛ فلِمَ لا تكرمينه بأرقى تصاميم الساعات الفاخرة التي تعد آخر موضة 2021 والتي ستزين معصمك هذا العام بكل تألق؟!

نطلعك اليوم في الخليج 365 على أجمل تصاميم الراقية من الساعات الذهبية، والساعات الماسية، إضافةً إلى الساعات الحمراء بشتى ظلالها، وتلك التي اختارت اللون الأزرق لتتباهى به عاشقاتها.. فاختاري منها الأٌرب إلى فلبك.

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ساعات فاخرة آخر إصدارات العام 2021

الذهبي الأنيق Chic Gold

ساعة Twenty~4 من Patek Philippe

ساعة Twenty~4

Patek Philippe

تم تصميم هذه الساعة، لكل وقت في النهار والليل، في العمل، في المنزل وأثناء الأنشطة الترفيهية، وتتميز بتصميمها الأصلي «مانشيت» المستوحى من فن آرت ديكو، بغلافها المستطيل المحدب وبسوار معدني يبعث شعوراً استثنائياً بالنعومة والراحة.

ساعة لا بيجو ديفين La Bijou Divine من Mouawad

ساعة لا بيجو ديفين La Bijou Divine

Mouawad

تتميّز هذه الساعة من دار معوض Mouawad بإطار يضم أشكالاً ملتفّة مرصعة بسبعة وخمسين حجر ألماس، وكستك عبارة عن سوار من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً مع مشبك قابل للثني، وهي مرصعة بالألماس.

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الأسود الراقي Elegant Black

ساعة برميير Première EXTRAIT DE CAMÉLIA من Chanel

ساعة برميير Première EXTRAIT DE CAMÉLIA

Chanel

أطلقت ساعة برميير Première من دار شانيل Chanel بحلتها الجديدة المصممة من الذهب الأصفر والتيتانيوم، وتعليقة Camélia من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً مرصّعة بألماسة مع حزام من المطاط الأسود مع لمسة مخملية مزوّد بمشبك من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً طراز أرديون، والميناء مطلي باللكر الأسود.

ساعة تيفاني كوكتيل Tiffany Cocktail من Tiffany&Co



ساعة تيفاني كوكتيل Tiffany Cocktail

Tiffany&Co

أعادت دار تيفاني أند كو. Tiffany&Co ابتكار هذه الساعة في 6 تصاميم مختلفة مرصعة بألماس يلمع على الإزميل والتاج، وتتحلى بحركة كوارتز، وقرصها يكون إما منقوشاً بتقنية guilloché أو مرصعاً كلياً بالألماس، مع سوار من الساتان الأسود وإبزيم من الذهب الأبيض مرصع بالألماس.

الأزرق الياقوتي Sapphire Blue

ساعة الوريقات الجريئة AUDACIOUS LEAVES CUFF WATCH من Piaget

ساعة الوريقات الجريئة AUDACIOUS LEAVES CUFF WATCH

Piaget

هذه الساعة الفاخرة من دار بياجيه Piaget صممت للمرأة العاشقة للرقي بشتى معنيع.. إنها مصممة من الذھب الأبیض عیار 18 قیراطاً مرصّعة بالزمرد والياقوت الأزرق بتقطیع ‘ماركیز‘، وألماس بتقطیع ‘بریلیانت‘. وتتميّز هذه الساعة الفاخرة بمیناء من الأوبال الأسود وحركة كوارتز.

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ساعة بيغ بانغ وان-كليك ٣٣مم Big Bang One-Click 33 mm من HUBLOT

ساعة بيغ بانغ وان-كليك ٣٣مم Big Bang One-Click 33 mm

HUBLOT

جاءت هذه الساعة الراقية من هوبلو Hublot تعبيراً عن غد أفضل، وهي متوفّرة بإصدار من الفولاذ المقاوم للصدأ وآخر من ذهب كينغ غولد، مع سبعة أحزمة قابلة للتبديل. وقد عُدّل تصميم العلبة حتّى تلتفّ حول المعاصم الرفيعة، كما أنّ شكل هذه الساعة قابل للتغيير بلمح البصر بما يلائم مزاجك.

الألماس الفاخر Precious Diamond

ساعة Exquisite Moments Secret من Piaget



ساعة Exquisite Moments Secret

Piaget

هي الساعة الأرقى والأفخم التي ستكرّس الوقت بتصميمها الاستثنائي المميز والمبهر للأنظار. فمع طيّ الصفحة الأخيرة من مجموعة Wings of Light للمجوهرات الراقية، كشفت دار بياجيه Piaget العريقة والرائدة في عالم المجوهرات والساعات للعام 2021، عن إصدارها الفريد من نوعه، ساعة اللّحظات الرائعة الخفيّة Exquisite Moments Secret Watch.

ساعة إيجيري مون فايز Egérie Moon Phase من Vacheron Constantin



ساعة إيجيري مون فايز Egérie Moon Phase

Vacheron Constantin

تشكل هذه الساعة من دار فاشرون كونتونتين Vacheron Constantin ترجمة حقيقية للجمال الاستثنائي والجاذبية، وهي عبارة عن دائرة مقاسها 37 ملم منحوتة بالذهب الأبيض، مرصعة بـ246 ألماسة لماعة. وتتألق الصفوف الخمسة لسوار الساعة المتدفق بـ 588 ألماسة لماعة أيضاً. أما الميناء فتبدو أشبه بمنصة عرض مضيئة تفرشها 510 ألماسات لماعة.

ساعة ريفيير 101 رين RIVIERE 101 REINE من JAEGER-LECOULTRE

ساعة ريفيير 101 رين RIVIERE 101 REINE

Jaeger- LeCoultre

تتميز ساعة كاليبر 101 الأيقونة من جاجير لوكولتر Jaeger- LeCoultre بأناقتها المترفة بالأخص وأنها تعد منذ العام 1929 وحتى اليوم الساعة ذات الحركة الميكانيكية الأصغر. هي مصممة من الذهب الأبيض ومرصعة بالكامل بأحجار الألماس عيار 11 قيراطاً.

ظلال الأحمر Red Palette

ساعة لا ديه دو ديور ساتين» La D de Dior Satine من Dior

ساعة لا ديه دو ديور ساتين» La D de Dior Satine

Dior

تتألف ساعة La D de Dior Satine من دار ديور Dior شبكة بنمط ميلانو مرن كالشريط الساتينيّ، وهو يتلاءم بشكلٍ مثاليّ مع المعصم ويتبع حركاته وفق لمسة من النور المتلألئ. ويتعزّز هذا الطابع الأنثويّ المشرق من خلال الألماس المرصّع على الإطار الخارجيّ والتاج، بالإضافة إلى قرص مصنوع من عرق اللؤلؤ أو الذهبيّ.

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ساعة لور دو ديامانت L’Heure du Diamant من Chopard



ساعة لور دو ديامانتL’Heure du Diamant

Chopard

تتميز هذه الساعة الفاخرة من شوبارد Chopard بسوارها باللون الأحمر الداكن المائل إلى البني وإطارها بشكل قلب مرصع بحبات الألماس الفاخرة. وهي مصممة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً.

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