روجينا تروي مواقفها مع أحلام الجريتلي: كانت أمي وبطمن معاها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال خبر وفاة الفنانة أحلام الجريتلي عصي على التصديق من قبل الكثيرين داخل الوسط الفني، فالصدمة والحزن يسيطران على الجميع، بعد رحيل الفنانة عن عمر ناهز 70 عامًا، إثر تعرضها لإغماء مفاجئ، حتى فارقت الحياة.

وكانت الفنانة روجينا، من أكثر الفنانات اللاتي دخلن في صدمة منذ تلقي الخبر، ونعتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال مشاركة صورة لها من إحدى الأعمال التي شاركت بها، إذ قالت،«إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنانة القديرة والأم الغالية األام الجريتلي في ذمة الله».

وتحدثت الفنانة عن الكواليس التي جمعت بينها وبين الفنانة الراحلة التي توفيت مساء أمس الأحد، قائلةً «جمعتنا كواليس كتير وأدوار كانت فيها عظيمة يا أمي ياحماتي (سلطان الغرام بين السرايات الاسطورة واخيرا البرنس)، كنت بطمن معاها عشان كان عندها قلب بيحب الكل، ودائمًا وأبدا يجمعنا الحب».

وتابعت الفنانة خلال منشورها، قائلةً، «عندها طاقة إيجابية وحب للتمثيل، وكأن هي دي الحياة، بتحب تحكي عن ذكريات الشغل وأدوارها اللي بتصورها».

وأشارت روجينا إلى المشاهد التي جمعت بينهما، قائلةً «لما عملنا المشهد اللي بينا في البرنس اللي بقولها فيه هارميكي من الشباك، لما خلصنا باستني وقالتلي شاطرة، قولت لها عشان قدامي ممثلة عظيمة اسمها أحلام الجريتلي».

واختتمت الفنانة الحديث عن الراحلة أحلام الجريتلي، «كانت عظيمة وعمرها ماحست بعظمتها، هتفضلي باقية بأدوارك اللي أثرّت فينا، وفي جمهورك وفي سيرتك الحلوة اللي اتعلمت منها إنك قبل ما تكون فنان الأهم تكون إنسان، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.. أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة».

وفاة أحلام الجريتلي

وأعلن عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاتها عبر صفحته قائلًا: «رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان».