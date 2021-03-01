أحلام الجريتلي عن طليقة زوجها: صاحبتي وبنتها بتحبني وبنخرج سوا (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت عن عالمنا الفنانة أحلام الجريتلي، أمس الأحد، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد تعرضها لإغماء مفاجئ، تاركةً أعمالًا عدة ستظل باقية رغم رحيلها.

وأعلن عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاتها عبر صفحته، قائلًا: «رحم الله الفقيدة، وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان».

أحلام الجريتلي: بنت شيرين بتحبني وبنخرج سوا

وتحدثت الفنانة الراحلة عن كواليس علاقتها بالزوجة الأولى لزوجها شيرين حسين، خلال لقاء سابق لها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، إذ قالت، «مفيش بينا أي غيرة، ولسه بنتعامل مع بعض وكمان أصحاب، وبنت شيرين لما بتيجي مبتبقاش عايزة تمشي، بتجيلي وبنخرج سوا».

أضافت الفنانة خلال اللقاء، «شيرين بعتبره ابني مش بس جوزي، وعشان مخلفتش فأنا محتضناه بكل مشاكله، واللي نفسه فيه ياكله أنا بعمله».

وعن قصة عدم إنجابهما أطفالًا، قالت، « دي بتاعة ربنا، مش بإرادتنا، أو إننا متفقين على عدم الإنجاب، وإحنا مفكرناش خالص في موضوع الخلفة والإنجاب ده، وأولاد أخواتي هما أحفادي».

أحلام الجريتلي: ممكن نعاكس أي بنت أنا وزوجي عادي

وعن قصة حبهما قالت، «بدأت علاقتي مع زوجي شيرين، لما شافني في المعهد لأنه كان صديق أختي الكبيرة آمال وأنعام الجريتلي، فقالي على اسمه وقتها وعلق معايا لأني كنت بقول إزاي اسمه شيرين وراجل».

واستكملت الفنانة أحلام الجريتلي، «ارتبطنا في فترة قصيرة أنا وشيرين، وبعدها تزوجنا على طول، وكان طلبي الوحيد منه قبل الزواج توفير الأمان، وبعد الزواج لقيته واحة الأمان، ممكن أكون ماشية أنا وجوزي في الشارع ونشوف بنت حلوة نفضل نعاكسها إحنا الاتنين.. عادي خالص».

أحلام الجريتلي، هي الشقيقة الصغرى للممثلة إنعام الجريتلي، اشتهرت بالأعمال التلفزيونية والسينمائية، واشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة، وهي متزوجة من الدكتور شيرين محمد حسين.