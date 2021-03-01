الامارات | فيلم “توم أند جيري” الجديد يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم “توم أند جيري” الجديد يتصدر إيرادات السينما الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت النسخة الجديدة من فيلم الرسوم المتحركة ذو الشهرة الواسعة "توم أند جيري" إيرادات بلغت 13.7 مليون دولار في دور السينما بأمريكا الشمالية بعد يومين على طرحه.

وتصدر الفيلم الذي عرض للمرة الأولى قبل أكثر من 80 عاماً، قائمة الأكثر كلمات البحث الأكثر بحثاً عالمياً على محرك البحث "جوجل”.

وأعلنت “وارنر برذرز”، المنتجة أن الفيلم الجديد سيكون متاحا بأربع لغات وسيعرض يوم 5 مارس في جميع السينمات حول العالم.

وتم اختيار شهر فبراير بشكل خاص لعرض الفيلم وذلك لأنه يصادف الذكرى الـ81 عاماً على مرور أول ظهور توم وجيري Tom & Jerry للعالم، على شاشات التلفزيون عام 1940.

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