أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جولدن جلوب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2021 في دورته الـ 78 المقام افتراضيًا في مندينتي لوس أنجلوس ونيويورك، حيث يشارك المرشحون للجوائز من مواقع متعددة حول العالم، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ.

يستعرض لكم "الخليج 365" خلال السطور التالية، أجرأ إطلالات النجمات التي أثارت الجدل بسبب قصتها الجريئة، وفق ماأورده موقع"Vogue".

- ريا أبي راشد:

طلت الإعلامية ريا أبى راشد بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا باللون التركواز، بقصة الكب على شكل فراشة عند منطقة الصدر، وفتحة ساق طويلة من الأمام، ويتميز الفستان بأنه مرصع ومطرز بالفصوص.

ونسقت أقراط طويلة بنفس لون الفستان، وخواتم ذات فصوص بارزة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع من المنتصف والمنسدل على الكتفين، والألوان الصارخة بالمكيب.

- جين ليفي:

تألقت الفنانة الأمريكية جين ليفي خلال الحفل، بإطلالة جريئة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويل باللون الكحلي، ويتميز الفستان بقصته الجريئة على شكل السمكة، مزينا بفتحات صغيرة منتشرة في جميع أجزاء الجسم.

واعتمدت مكياجا هادئا مع مجوهرات بسيطة دون تكلف واكتفت بحلق صغير في اﻷذن، واختارت تصفيفة شعر المنسدل على كتفيها.

- سينثيا إيريفو:

شاركت الحفل بإطلالة غريبة تعتمد على اللون "الفسفوري"، حيث ارتدت فستانًا من هذا اللون، ويتميز الفستان بقصة الكت عند الأكتاف، بينما من أسفل بقصة منفوشا، ونسقت معه جوانتي يصل لأعلى الذراعين من اللون الأوف وايت.

واستكملت إطلالتها الغريبة والجريئة مع ارتداء حذاءباللون الفضي، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت مكياجا يركز على رسمة العينين بالأيلينر.

- إيلي فانينج:

كمت ارتدت فانينج المرشحة عن دورها في فيلم The Great، فستانا طويلا من جوتشي، ومن تصميم Alessandro Michel، مزود بأحزمة من الخلف مرصعا بالكريستال، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع، مع روج بالأحمر الناري. وأقراط مزينة بشراشيب ألماسية.

- أماندا سيفريد:

كما ظهرت الفنانة أماندا سيفريد، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الوردي، مزينا بالورود عند منطقة الصدر، ويتميز الفستان بأنه مكشوفا عند منطقة الظهر، ونسقت مع إطلالتها إكسسورات رقيقة مكونة من سلسة وحلق.

واعتمدت مكياجا هادئا باللون النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها الذهبي الويفي منسدلا على كتفيها.

- أنجيلا باسيت:

اعتمدت فستانا جريئا باللون الموف، بقصة الكم الواحد، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة.

أما من الناحية الجمالية وضعت أنجيلا مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت أنجيلا تصفيفة الشعر الضفيرة.

- جانيوري جونز:

تألقت الفنانة جانيوري جونز بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستان طويل بالأحمر الناري، كت مكشوف عند منطقة الصدر والخصر، ومزين بالشراشيب. واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، والألوان الصارخة والأحمر الناري للشفاه.