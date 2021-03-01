مخاطر تواجه نساء تعاملن مع «الطبيب المزيف» بالجيزة: إجهاض أجنة وتصل إلى الوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

على مدار 10 سنوات انتحل مهنة لم يحصل على شهادتها الجامعية، إذ خدع نساء القرية البسيطة الواقعة في محافظة الجيزة بأنه «طبيب» ويمتلك عيادته ويستقبل خلالها زبائنه، لكن بلاغ من مدير إدارة العلاج الحر بمركز الصف، كان بداية الخيط الذي كشف عن مفاجأة صادمة حول «الطبيب المزيف».

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للبحث عن «الطبيب المزيف» الذي مارس مهنة طبيب النساء وافتتح عيادته في قرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز الصف بالجيزة دون تصريح، كما رفض تقديم ما يفيد بكونه طبيب، وتبين أن كلية الطب بجامعة المنوفية أكدت بأن شهادة تخرجه «مزورة»، وأنه لم يكن مقيدًا بالدراسة فى الجامعة، كما أن التوقيعات الموجودة على شهادة التخرج لا تخص أيًا من العاملين بالكلية.

لجوء سيدات للكشف لدى «الطبيب المزيف» أمر ذو آثر خطير على صحتهن، فالتحريات تؤكد أن المتهم «صلاح.ع» لم يتخرج من كلية الطب، ومارس المهنة بواسطة عيادته المزعومة، واستقبل بداخلها ضحاياه.

من جانبه، علق الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن الأضرار التي ربما تتعرض السيدات اللائي تعاملن مع «الطبيب المزيف» خطيرة.

أضرار تقع على النساء من التعامل مع «الطبيب المزيف»

وأوضح «حسن» أن السيدات اللائي تعاملن مع الطبيب المزيف لم يحصلن على الرعاية الطبية الصحيحة أو التشخيص الطبي الصحيح أيضًا سواء آنسات أو سيدات، ما يعرضهن لمضاعفات خطيرة خلال فترة متابعة الحمل.

ومن الأضرار أيضًا التي قد تقع عليهن تلقي علاجات خاطئة تؤدي إلى تشوهات خلقية للأجنة، وربما يصل الخطر أحيانًا إلى الوفاة، أو اضطراب في الهرمونات لدى المرأة.

إزاي اتأكد أنه مش طبيب مزيف

وشدد «حسن» على أهمية وجود حملات الرقابة والمتابعة من وزارة الصحة على العيادات والمستشفيات بشكل دوري ومستمرة، للتأكد من هوية الأطباء الذين يمارسون مهنة الطب.

وتقع على السيدات مسؤولية للتأكد من هوية الطبيب الذي تتعامل معه، فبحسب «حسن»، عليها أولًا السؤال عن الطبيب الذي تتوجه إليه ومعرفة الآراء من تعاملوا معه من قبل «تسأل كويس عليه»، والتأكد من صحة الشهادات الذي يعلقها لديه في العيادة: «تاخد بالها كويس من الشهادات اللي عنده»، وأيضًا الملاحظة الجيدة في طريقة حديثه وردوده على الأسئلة.