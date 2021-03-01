شيرين رضا تعلق على قصة حبها لشاب عمره 28 عاما: «تخاريف وعبط»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حسمت الفنانة شيرين رضا حالة الجدل، التي اقترنت بها بعد تصريحاتها مؤخرًا في برنامج «لايف من الدوبلكس» مع الدمية «أبلة فاهيتا»، والذي تطرقت خلاله لقصة حبها تجمعها مع شاب يدعى «محمد» عمره 28 عامًا.

وعلقت «شيرين» عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، إذ نشرت تصريحاتها المأخوذة عنها من الحلقة، معلقة: «إيه كمية التخاريف دي؟ أنتوا مصدقين نفسكم وفاكرين إن الهزار في برنامج هزلي مع دمية يبقى خبر؟ إيه العبط ده؟».

وكانت الفنانة شيرين رضا تطرقت في البرنامج لقصص الحب التي عاشتها: «أول قصة حب حصلت لي كنت في المدرسة، وكان عمري وقتها 11 سنة، وشدني ليه شكله كان قمر واسمه عادل».

وتابعت «شيرين» في تصريحاتها: «دلوقتي أنا في قصة حب مع شاب اسمه محمد، وأغرب معاكسة حصلت لي في حياتي كانت منه، هو جِه قالي أنا اسمي محمد عندي 25 سنة وعايز نتجوز بس متجوزتش، وعايشين مع بعض قصة حب دلوقتي، وهو الآن لديه 28 عامًا».

عقاب شيرين رضا لابنتها نور عمرو دياب

وعن طريقة عقابها لابنتها نور عمرو دياب، في طفولتها، كشفت «شيرين»: «مكنتش بعذبها خالص، هي كانت تدخل أوضتها وتقعد على السرير، وممنوع تدوس على الأرض».

آخر أعمال شيرين رضا

يذكر أن مسلسل «نمرة اتنين»، كان الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة شيرين رضا، أمام الفنان ماجد الكدواني، وكان عبارة عن مجموعة حكايات منفصلة، قدم بطولتها نيللي كريم، وآسر ياسين، ومنى ذكي، وأحمد مالك، وأمينة خليل، وصبا مبارك، وأخرجها عدد من المخرجين منهم هادي الباجوري، وطارق العريان، وتامر محسن، وهاني خليفة، ومحمد شاكر.

ويعد فيلم «الغسالة»، هو آخر الأعمال على الصعيد السينمائي التي ظهرت فيها الفنانة كضيفة شرف مع هنا الزاهد وأحمد حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمود الليثي وعلى الطيب وجيلان علاء.