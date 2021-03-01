أحلام الجريتلي عن علاقتها بشقيقتها «أنعام»: معاناتنا واحدة وشبه بعض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن والألم سيطرت على الوسط الفني، أمس، عقب رحيل الفنان يوسف شعبان، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ثم الفنانة أحلام الجريتلي، التي توفيت بعد إغماء مفاجئ، عن عمر ناهز 70 عامًا.

ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية، علاقة الشقيقتين أحلام وأنعام الجريتلي.

وخلال لقاء تلفزيوني، في برنامج «كلاكيت»، تحدثت الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس، عن علاقتها بشقيقتها الصغرى الفنانة أنعام الجريتلي، إذ قالت، «أنعام تعبت كتير في حياتها، ودربت أجيالًأ وبقوا من أهم النجوم على الساحة الفنية، متقابلناش في أعمال كتيرة وكنت ضيفة على مسلسل راجل وست ستات».

وتابعت أحلام الجريتلي، في الحديث عن شقيقتها أنعام الجريتلي، قائلةً، «إحنا شبه بعض، وأنا بحب أدوار بنت البلد الجدعة، بقدر أفك واطلع اللي جوايا، أنعام بقى الست الحالمة والأم الطيبة والرقيقة والحبيبة، ورغم كدة من أعظم الكوميديانات، شوفتها في بشاير».

وعن أكثر المواقف التي لم تستطع نسيانها، «وهي طالبة في المعهد، كانت بتدرس ماكياج ومطلوب منها تشوية وش، وكنت أنا سعيدة الحظ دي، وشالت شعري بالمكواة على أساس تكمل باقي التشوية، دخلنا على ماما اتخضت قالتلي مين عامل فيكي كدة، بصيت لها وقولتلها دي كدة رد الفعل انك نجحتي كملي بقى على كدة».

واستطردت الفنانة الراحلة الحديث عن مواقفها هي وشقيقتها، قائلةً، «احنا الاتنين الأقرب لبعض على المستوى الفكري والثقافي والفني وحتى معاناتنا كانت واحدة».

وفاة أنعام الجريتلي

وتوفيت الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 70 عامًا، حيث أعلن عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاتها عبر صفحته قائلا: «رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان».

وكشفت ابنة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة والدتها، التي رحلت عن دنيانا، قائلةً، «كانت كويسة ولكن أغمى عليها فجأة في وسط اليوم، ما دفعنا لاستدعاء الطبيب، لكنها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصوله».

وأكد الطبيب بحسب ابنتها، أن الوفاة جاءت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.