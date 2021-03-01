صدفة.. تكتشفان أنهما شقيقتان بعد عملهما في نفس المقهى

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اكتشفت امرأتان بريطانيتان أنهما شقيقتان عن طريق الصدفة، بعد أن التقتا خلال عملهما في نفس المقهى.

والتقت كل من جوليا تينيتي (31 عاماً) وكاساندرا ماديسون (32 عاماً) في عام 2013، عندما كانتا تعملان في مقهى Russian Lady في نيو هافن، كونيتيكت، وسرعان ما أصبحتا صديقتين دون أن تدركا صلة القرابة التي تجمعهما، حتى بدأ الناس يشيرون إلى التشابه بينهما، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

وشاركت كاساندرا قصتها على فيس بوك "التقيت أنا وجوليا في عام 2013 في مقهمى Russian Lady

ولاحظت جوليا وشم علم الدومينيكان على ذراعي، وأخبرتني أنها أيضاً من الدومينيكان وقد تم تبنيها من هناك".

وأضافت كاساندرا "قلت لها أنني أيضاً متبناة من هناك، وأصبحنا صديقتين، وبدأنا في ارتداء ملابس متطابقة وإخبار الجميع بأننا شقيقتين".

وعلى مدى 8 سنوات، استمرت علاقة الصداقة بين جوليا وكاساندرا، وبسبب تعليقات الغرباء حول التشابه بينهما، بدأتا تتساءلان عن إمكانية وجود علاقة قرابة بينهما، لكن أوراق التبني لكل منهما لم تكن متطابقة، حيث ذكرت الأوراق أنهما من مدينتين مختلفتين وأسماء عائلتيهما ووالدتيهما غير متطابقة.

ولم تتكشف الحقيقة حتى التقت كاساندرا بوالديها الحقيقيين في جمهورية الدومينيكان، وأخبراها أن لديها شقيقة، حيث كان لوالديها 9 أبناء، 3 ذكور و6 إناث، لكنهما اضطرا للتخلي عن جوليا وكاساندرا لأنهم لم يتمكنوا من إعالة هذه الأسرة الضخمة.

وبعد إجراء فحص الحمض النووي، اكتشفت كل من جوليا وكاساندرا أنهما شقيقتان، والتم شمل العائلة من جديد بعد سنوات طويلة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.