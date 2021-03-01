مكياج خليجي مميز من أمل العنبري

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 10:41 صباحاً - إن كنتِ تتجهزين لحضور مناسبة مهمة أو سهرة فخمة وترغبين في اعتماد مكياج خليجي للسهرات ولكن لا تجدين الوقت الكافي من أجل زيارة خبيرات التجميل، فيمكنك أن تعتمدي أسلوب المغنية والممثلة البحرينية، أمل العنبري، لإطلالة لافتة بلمسات محترفة.



مكياج برونزي مع أحمر الشفتين الأحمر

مكياج برونزي مع أحمر الشفتين الأحمر ( الصورة من انستغرام)



يلائم المكياج البرونزي ذوات البشرة البيضاء والسمراء على حد سواء؛ حيث يمنح المرأة إطلالة فخمة وجذابة في المناسبات، لا سيما إن تمَّ تنسيقه مع طلاء الشفاه الأحمر؛ حيث سيضفي على مظهرك إطلالة فاخرة وجذابة، لذا اعتمدته أمل العنبري في عدة إطلالات، في أولها طبقت مكياج العيون البرونزي في الجفن المتحرك مع البلاشر البرغندي وطلاء الشفاه الأحمر بدرجة المات، وفي الإطلالة الثانية طبقت مكياج السموكي البني للعينين مع الرموش السوداء الاصطناعية والبلاشر البني، وأكملت إطلالتها بقلم الروج الأحمر بدرجة داكنة ولامعة.

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مكياج عيون لامع من أمل العنبري

مكياج العيون اللامع من أمل العنبري ( الصورة من انستغرام)



يُعَدُّ مكياج العيون اللامع من أساليب المكياج الرائجة في الحفلات، لذا تزينت أمل العنبري بمكياج بني على كامل العين مع الجليتر اللامع في جفن العين المتحرك وفي أسفلها، وأكملت اللوك برموش اصطناعية كثيفة وبلاشر وطلاء الشفاه بدرجة فاتحة من البني، فيما تجملت في اللوك الثاني بمكياج سموكي للعينين مرتكز على درجات اللون البني، واستخدمت اللون البيج اللامع في مدمع العين وأسفلها، إلى جانب الرموش الاصطناعية، وحددت أنفها بتقنية الكونتور مع البلاشر البني وطلاء الشفاه الزهري، وفي لوك عصري مميز للشابات لجأت أمل العنبري لمكياج العيون النحاسي مع اللون الزهري أسفل العين، وأكملت بقية المكياج باللون البني ليرتكز مكياجها على العينين.



أمل العنبري بمكياج بألوان البني الفاتحة

أمل العنبري بمكياج بألوان البني الفاتحة ( الصورة من انستغرام)



إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة متميزة، فاعتمدي على ألوان البني الفاتحة في مظهرك بأسلوب أمل العنبري، التي تزينت بمكياج باللون البيج الفاتح للجفن المتحرك مع البني بدرجة داكنة على بقية العين، وقامت باستخدام الأيلاينر الأسود مع الرموش الاصطناعية، وأكملت مظهرها ببلاشر برونزي وطلاء الشفاه اللامع.

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مكياج خليجي للعروس من أمل العنبري

مكياج خليجي للعروس من أمل العنبري ( الصورة من انستغرام)



إن كنتِ من الفتيات مُحِبَّات المظهر التقليدي بالمكياج الخليجي في يومك المميز، فيمكنك اتباع خطوات أمل العنبري، التي رسمت عينيها بالكحل السائل الأسود مع لون فاتح من البني في مدمع العين ودرجة داكنة في الأطراف، وأكملت اللوك ببلاشر وقلم الروج باللون الزهري المميز.

لعمل مكياج خليجي مناسب للسهرة يجب التركيز أولاً على شكل العينين؛ لأنه هو الذي سوف يحدِّد باقي تفاصل المكياج، ومن وحي أمل العنبري رصدنا لكُنَّ عدة أساليب لمكياج بارز بأسلوب خليجي للعينين، فلا تترددن في اعتماده خلال مناسباتكن القادمة.

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